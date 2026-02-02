구윤철 "현재로선 정부 내 추경 논의 없어"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "현재로선 정부 내부에서 추경에 관한 논의가 전혀 있는 상황은 아니다"라고 밝혔습니다.



구 부총리는 오늘(2일) 천안중앙시장을 찾은 뒤, 기자단의 추경 관련 질의에 이같이 답했습니다.



최근 이재명 대통령이 추경을 여러 차례 언급하며 채권시장에서는 3월 '벚꽃 추경'이 유력해지고 있다는 전망이 나오고 있는 가운데 구 부총리가 현재로선 추경 논의가 이뤄지지 않다고 선을 그은 것입니다.



구 부총리는 이날 국내 주식시장 급락을 두고는 "미국 연준 의장 지명 이후 달러가 갑자기 강세를 보이다 보니까 그런 현상이 나타났다"며 "면밀히 모니터링하겠다"고 답했습니다.



미국이 일방적으로 관세 인상을 예고한 상황에는 "김정관 산업통상부 장관이 하워드 러트닉 미 상무부 장관에게 설명했다"며 "지난해 12월 크리스마스 연휴, 1월엔 기획예산처 장관 청문회가 있었고 2월부터 본격적으로 할 예정이라는 과정을 설명하니 오해가 불식된 것 같다"고 말했습니다.



구 부총리는 대미 투자 계획에 관해선 "우리는 지연하지 않고 법안을 통과시키고 필요한 절차를 차근차근 진행하겠다고 미국 측에 설명했다"고 밝혔습니다.



'연간 200억 달러 투자가 어렵다'는 기조가 이어지는지 여부에는 "미국과의 협의에 따라 투자가 이뤄질 것"이라고 답했습니다.



구 부총리는 김 장관과 러트닉 장관이 만난 자리에서 쿠핑이나 디지털 규제 등 비관세와 관련한 이슈는 없었다고 전하며 "단지 법안을 빨리 해달라는 메시지"라고 강조했습니다.



(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)