뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

창원 대산면 갈대밭 화재 3시간 반 만에 꺼져…50대 방화범 체포

이종훈 기자
작성 2026.02.02 18:40 조회수
창원 대산면 갈대밭 화재 3시간 반 만에 꺼져…50대 방화범 체포
▲ 화재 현장

오늘(2일) 낮 12시 39분쯤 경남 창원시 의창구 대산면 일동리 수산대교 아래 갈대밭에서 불이 나 약 3시간 반 만에 꺼졌습니다.

이 불로 연기가 다량 발생하면서 인근 주민 등 신고 44건이 소방 당국에 들어왔습니다.

인명 피해는 없는 것으로 파악됐으며 인근 주민 수백 명이 대피한 것으로 알려졌습니다.

화재로 갈대밭과 인근 공원 부지가 불에 탔습니다.

소방 당국 등은 인원 171명과 장비 57대(헬기 8대 포함) 등을 동원해 이날 오후 4시 11분쯤 불을 모두 껐습니다.

창원시는 오늘 오후 1시 20분쯤 '의창구 대산면 수산대교 인근 둔치 화재로 수산대교의 양방향 교통을 통제하고 연기가 다량 발생하자 '인근 주민은 안전에 유의하시기를 바란다'는 내용의 안전안내문자를 보냈습니다.

이어 '낙동강변 수산대교 인근 화재로 둔치 혹은 부근에 계신 주민들께서는 안전한 곳으로 대피해 주시기를 바란다'는 안내문자를 다시 보내 주민들이 안전에 유의하라고 당부했습니다.

경찰은 불이 난 곳이 인적이 드문 곳이어서 자연 발화 가능성이 작다고 판단해 CCTV 분석 등을 거쳐 대산면 길거리에서 50대 남성 A 씨를 일반물건 방화 혐의로 긴급체포했습니다.

경찰에 따르면 A 씨는 이날 낮 12시 20분쯤 일대에서 불을 지른 혐의를 받고 있습니다.

A 씨는 경찰에 "추워서 불을 피웠다"고 진술했습니다.

경찰은 정확한 범행 경위 등을 조사한 뒤 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 계획입니다.

(사진=창원소방본부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이종훈 기자 사진
이종훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지