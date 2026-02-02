뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

복지센터 가던 차 눈길 미끄러져…80대 노모 결국 숨져

안희재 기자
작성 2026.02.02 20:32 조회수
PIP 닫기
<앵커>

간밤에 내린 눈으로 전국 곳곳에선 미끄럼 사고가 잇따랐습니다. 노인복지센터로 향하던 승합차가 옹벽을 들이받아 80대가 숨지기도 했습니다.

이어서 안희재 기자입니다.

<기자>

검은색 차량이 오르막길로 들어서더니, 잠시 후 뒤로 쭉 미끄러져 상가 건물을 그대로 덮칩니다.

오늘(2일) 오전 7시 40분쯤, 광주광역시 서구의 한 도로에서 50대 여성이 몰던 차량이 약국으로 돌진했습니다.

[목격자 : 여기서 '빡' 소리가 났었어요, 이렇게. 올라가는데 뒤로 밀려 버리더라.]

다행히 약국은 영업 전이었고 다친 사람은 없었습니다.

경찰은 바퀴가 눈길에 헛돌며 사고가 난 걸로 보고 있습니다.

---

승합차 한 대가 눈길 위에 부서진 채 서 있습니다.

오늘 오전 8시 40분쯤, 전남 순천의 한 마을 입구에서 노인복지센터로 향하던 차량이 옹벽을 들이받았습니다.

구급대원들이 심폐소생술을 실시했지만,

[구급대원 : (아이고, 빨리 가야 하는데 병원을.) 오는 길이 많이 미끄러워요, 지금. 그래서 저희도 좀 천천히 올 수밖에 없어요.]

차량에 타고 있던 85살 노모는 결국 숨졌고, 90대 노인 2명도 병원 치료를 받았습니다.

경찰은 얼어붙은 내리막길에서 차량이 미끄러지며 사고가 난 걸로 보고 있습니다.

---

비슷한 시각, 전남 화순에서도 노인복지센터 차량이 눈 덮인 농로를 달리다 넘어져 90대 여성과 60대 남성이 다쳤고, 강원 태백시에서는 경차가 빙판길을 달리다 전도돼 55살 남성이 다쳤습니다.

---

오늘 새벽 충남 청양나들목 근처 고속도로에서 화물차와 승용차 9대가 추돌해 1명이 병원 치료를 받는 등 밤사이에도 빙판길 사고가 잇따랐습니다.

---

폭설 예보에 충북과 경남, 전북 등 전국 10개소 지방도로가 한때 통제됐고, 오늘 하루 항공기 9편과 13개 항로 15척의 여객선 운항에도 차질이 빚어졌습니다.

(영상취재 : 김영휘 KBC, 영상편집 : 김호진, 화면제공 : 전남소방본부·강원소방본부· 충남소방본부·송영훈)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
안희재 기자 사진
안희재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지