청와대, 지난해 특활비 내역 공개…"33.8억 사용·7.4억 국고 반납"

▲ 청와대

청와대가 지난해 편성되어 집행된 특수활동비·업무추진비·특정업무경비 내역을 오늘(2일) 공개했습니다.공개된 집행 내역은 지난해 9월~12월 사용분으로 청와대는 지난해에도 6~8월 특활비 집행 내역을 밝힌 바 있습니다.청와대는 지난해 편성된 특수활동비 예산 41억 2,500여만 원 가운데 33억 8,100만 원을 집행했습니다.미집행된 7억 4,400여만 원은 국고로 반납됐다고 청와대는 밝혔습니다.업무추진비는 79억 6,000여만 원 중 46억 2,000여만 원을 쓰고 나머지 미집행 금액 33억 4천만 원가량을 국고로 돌렸습니다.특정업무경비 예산 약 16억 1,000만 원 중에서는 9억 1,000여만 원을 사용하고 7억여 원을 반납했습니다.청와대는 9∼12월분에 대해 구체적인 집행 항목도 함께 공개했습니다.특수활동비는 29억 1,700여만 원이 사용됐고 약 11억 원은 '외교·안보·정책 네트워크 구축 및 관리'에 사용됐습니다.'민심·여론 청취 및 갈등 조정·관리'에는 약 8억 1,700만 원, '국정현안·공직비위·인사 등 정보수집 및 관리'에는 약 7억 1,700만 원, '국민고통 위로 및 취약계층 격려'에는 약 2억 1,500만 원, '국가정체성 및 상징성 강화'에는 약 1억 6,700만 원이 쓰였습니다.단일 항목으로 가장 많은 금액이 집행된 건 지난해 9월 26일 집행된 '국민고통 위로 및 취약계층 등 대국민 격려 (14개 ○○○○ / 비실명화 처리)'로, 9,200만 원을 사용했습니다.청와대는 "건별 집행명세까지 상세 공개하는 국가기관은 청와대가 유일하다"며 "국민의 세금을 투명하고 올바르게 집행하려는 이재명 정부의 굳은 의지를 보이기 위한 것"이라고 강조했습니다.