검찰, 캄→태국 '룽거컴퍼니' 피싱 조직원 징역 20∼35년 구형

검찰이 캄보디아에서 파생된 태국 범죄조직 '룽거컴퍼니'에서 활동한 한국 국적 조직원들에게 징역 20∼35년을 구형했습니다.검찰은 오늘(2일) 서울남부지법 형사합의12부 (김정곤 부장판사) 심리로 열린 팀장급 조직원 A(30)씨의 범죄단체가입·활동 등 혐의 사건에서 징역 35년을 구형했습니다.함께 구속기소된 20대 남성 B 씨와 C 씨에게도 각각 징역 20년, 30년을 선고해달라고 요청했습니다.A 씨와 C 씨에게는 각각 960만 원, 900만 원의 추징도 구형했습니다.검찰은 "피고인들은 보이스피싱 본진에서 확정적인 인식을 가지고 범행에 가담했다"며 "조직적인 피싱 범죄를 근절할 필요성이 있는 만큼 엄벌이 필요하다"고 했습니다.특히 A 씨에 대해 "가담 기간이 매우 길고 로맨스스캠팀 팀장을 맡았으며 재판에서 범행을 축소하려 하는 등 진정한 반성을 하고 있는지 의문"이라고 했습니다.A 씨는 최후진술에서 "공범들의 실형 선고 소식을 봤다"라며 "무거운 처벌을 피할 수 없다는 것은 알지만, 부디 가족과의 만남이 너무 늦어지지 않게 염치없지만 작은 선처를 부탁드린다"고 했습니다.B 씨도 "엄마가 우시는 모습을 보며 저도 많이 울었다. 법정에 누나와 매형이 와 계시는데 다시는 불법 근처에도 가지 않고 성실하게 살겠다"라고 말하며 눈물을 흘렸습니다.A 씨 등은 캄보디아 국경지대 범죄단체 출신들이 태국으로 근거지를 옮겨 새로 결성한 '태국 룽거컴퍼니'에 2024년 12월부터 지난해 6월까지 가담해 범죄를 저지른 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.이들은 조직 내 '로또 보상 코인 사기팀', '군부대 및 일반인 사칭 노쇼팀' 등에서 활동했으며 A 씨의 경우 피해자 691명으로부터 150억여 원을 가로챈 것으로 조사됐습니다.사모펀드에 투자하면 수익금을 얻게 해주겠다고 속여 피해자 3명으로부터 약 5억 3천만 원을 받아 가로채고, 이른바 '노쇼 사기'를 저지르며 식당 업무를 방해한 혐의 등도 있습니다.앞서 룽거컴퍼니 조직원들은 "아들이 태국에서 감금됐다"는 신고를 받은 외교당국이 태국 경찰에 공조를 요청하며 검거돼 국내로 송환됐습니다.(사진=연합뉴스)