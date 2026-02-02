뉴스
춘제 중국인 여행 1순위에 '한국' 꼽히자…중 "교류 확대 환영"

곽상은 기자
작성 2026.02.02
춘제 중국인 여행 1순위에 '한국' 꼽히자…중 "교류 확대 환영"
▲ 지난달 12일 중국인 학생 단체관광객들이 인천 연수구 인천항 국제여객터미널을 통해 입국하고 있다

중국 춘제(설) 연휴를 앞두고 중국인들의 해외여행 목적지 1순위로 한국이 꼽힌 것과 관련해 중국 정부가 인적 교류 확대에 대한 기대감을 표시했습니다.

린젠 중국 외교부 대변인은 오늘(2일) 정례브리핑에서 춘제 기간 중국인 여행지 1순위로 한국이 꼽힌 데 대한 질문을 받자, "중한 간 인적 왕래의 편리화 수준을 지속적으로 높이는 것은 양국 국민 간 거리를 좁히고 상호 이해와 교류를 증진하는 데 도움이 된다"고 답했습니다.

린 대변인은 이어 "중국도 춘제 기간에 많은 한국인 친구들이 중국에 와서 명절을 보내는 것을 환영한다"고 말했습니다.

시장조사기관 차이나트레이딩데스크는 오는 15일부터 시작되는 9일간의 중국 춘제 연휴 기간 23∼25만 명의 중국인 관광객이 한국을 방문할 것으로 전망했습니다.

이는 지난해보다 52% 급증한 규모입니다.

중국 단체 관광객을 대상으로 무비자 입국을 한시적으로 허용한 데다 한류 문화의 영향이 겹치면서 여행 수요가 빠르게 늘어난 것으로 분석됐습니다.

(사진=연합뉴스)
곽상은 기자
