남창희, 깜짝 결혼 발표…"2월 22일, 잘 만나오던 그분과 결실"

방송인 남창희가 결혼을 깜짝 발표했다.남창희는 2일 오후 방송된 KBS Cool FM '윤정수 남창희의 미스터라디오'(이하 '미스터라디오')를 통해 오는 22일 일반인 여자친구와 결혼한다고 밝혔다.남창희는 "저 남창희가 품절된다. 그동안 조용한 관심 속에 잘 만나오던 그분과 결실을 맺게 됐다. 이제는 둘이서 하나의 길을 걸어가기로 약속했다"라고 운을 뗐다. 이어 "약속의 날짜는 오는 2월 22일이다. 앞으로 한 가정의 가장이 돼 성장하겠다"라고 덧붙였다.남창희는 지난 2024년 7월, 비연예인 여자친구와 1년째 열애 중이라 밝혔다. 지난해에는 유재석의 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에 출연해 "내년에 장가 간다"고 결혼 계획을 말하기도 했다.한편 1982년생인 남창희는 고등학생이던 지난 2000년 SBS '기쁜 우리 토요일'에 출연해 얼굴을 알린 후 각종 예능프로그램에서 활약했다. 절친 조세호와 그룹 조남지대를 결성해 가요계에서도 활동했고, 드라마 '별에서 온 그대', '미스터 선샤인'에서 연기를 선보이기도 했다. 지난 2019년부터 라디오 '윤정수 남창희의 미스터 라디오'를 진행하고 있다.[사진 : KBS Cool FM '윤정수 남창희의 미스터라디오' 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)