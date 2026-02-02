티베트 지도자 달라이 라마, 그래미 오디오북 부문 수상

▲ 2007년 캐나다 방문 당시의 달라이 라마

티베트의 정신적 지도자인 달라이 라마(법명 톈진 갸초)가 처음으로 미국 대중음악 분야의 최고 권위상인 그래미상을 받았습니다.현지시간 1일 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제68회 그래미 시상식 사전행사에서 달라이 라마는 '오디오북·내레이션·스토리텔링 레코딩' 부문 수상자로 발표됐습니다.수상작은 '명상: 달라이 라마 성스러움의 투영'이라는 이름의 앨범입니다.그래미 측은 "티베트의 정신적 지도자인 달라이 라마의 내레이션은 깊은 지혜와 부드러운 전달력으로 심사위원들을 사로잡았다"며 "일반적 오디오북 형식을 초월한 깊은 명상적 경험을 청취자들에게 선사했다"고 평가했습니다.앨범에 참여한 싱어송라이터 루퍼스 웨인라이트는 대신 트로피를 받으러 무대에 올라 달라이 라마가 전하는 자비의 메시지를 전달해 큰 박수를 받았습니다.미국 음악 전문지 롤링스톤은 달라이 라마의 앨범이 북인도 힌두스타니 고전 음악의 영향을 받은 혁신적 작품이라고 소개했습니다.달라이 라마는 이 앨범의 '평화' 트랙에서 "자비로운 마음은 매우 행복하다"며 "보통 사람들은 자비를 종교적 주제로 여기지만 우리 자신의 생존을 위한 것"이라고 강조했습니다.이번 앨범을 전반적으로 기획한 미국 음악 프로듀서 카비르 세갈은 달라이 라마가 전하는 보편적 메시지를 담으려고 했다고 말했습니다.그는 롤링스톤과 인터뷰에서 "달라이 라마는 거의 한 세기 가까이 매우 놀라운 삶을 살아오셨다"며 "사랑, 자비, 평화, 친절에 관한 그의 지혜를 음악으로 담아내고 싶었다"고 설명했습니다.그러면서 "이 모든 것은 영원한 진리"라며 "지금처럼 그 메시지가 절실하게 필요한 때도 없다"고 의미를 부여했습니다.세갈은 이번 앨범을 제작하기 위해 100시간이 넘는 달라이 라마의 연설과 대화를 청취한 것으로 전해졌습니다.그는 아직 달라이 라마와 함께 앨범을 감상하지 못했다며 "그의 나이가 90세여서 일정 등 여러 가지를 조율해야 하는 부분이 있다"고 말했습니다.달라이 라마를 분리주의자로 보는 중국 정부는 반발했습니다.린젠 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 달라이 라마 수상 관련 질문에 "잘 알려진 바와 같이 제14대 달라이 라마는 단순한 종교인이 아니라 종교의 탈을 쓰고 반중 분열 활동을 하는 정치적 망명자"라고 주장했습니다.이어 "우리는 예술에 대한 표창을 반중 정치 조작의 도구로 삼는 것에 단호히 반대한다"며 "이러한 입장은 일관되고 명확하다"고 말했습니다.티베트의 지도자 달라이 라마는 티베트 불교의 최고 수장을 가리키는 세습명입니다.현재 14대인 달라이 라마는 1940년 즉위했습니다.달라이 라마는 중국 병합에 맞서다가 1959년 티베트에서 탈출한 뒤 인도 히말라야 산악 지역인 다람살라에 티베트 망명 정부를 세우고 비폭력 독립운동을 이끌었습니다.지난해 그의 90세 생일 때는 빌 클린턴·조지 W. 부시·버락 오바마 등 전직 미국 대통령들을 비롯해 나렌드라 모디 인도 총리, 마코 루비오 미국 국무장관, 라이칭더 타이완 총통 등이 축하 메시지를 보냈습니다.당시 달라이 라마는 앞으로도 환생에 의한 후계자 제도를 이어가겠다며 환생자를 인정할 유일한 권한은 자신이 설립한 재단에만 있다고 강조했습니다.그러나 중국 당국은 달라이 라마가 사망한 후 후계자를 지명할 때는 자국 중앙정부의 승인을 받아야 한다는 입장입니다.중국은 티베트가 수백 년 동안 자국 영토의 일부였다고 주장하고, 티베트인들은 1950년 중국에 점령되기 전까지 사실상 독립 상태를 유지했다고 맞서고 있습니다.인도는 티베트를 중국의 일부로 인정하면서도 티베트인 망명자들을 수용하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)