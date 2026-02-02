김동연 "경기도가 이재명 정부 성공의 '현장 책임자' 될 것"

▲ 김동연 지사 신년 기자간담회

김동연 경기도지사는 2일 "경기도는 '국정 제1동반자'로서 이재명 정부 성공의 '현장 책임자가'가 되겠다"고 재차 강조했습니다.김 지사는 이날 도청에서 열린 신년 기자간담회에서 "대한민국 경제·산업의 중심인 경기도가 중앙정부가 목표로 제시한 잠재성장률 3% 달성 중에 2%를 책임지겠다"며 이같이 말했습니다.대한민국 성장 견인책으로는 반도체·AI·기후산업 '미래성장 3대 프로젝트'를 제시했습니다.김 지사는 반도체의 경우 "경기도가 용인 반도체 클러스터의 최대 난제였던 전력공급 문제의 해법을 찾았다. 대한민국 최초로 용인~이천 도로 지하에 전력공급망을 만들어 3GW를 확충하고 예산 절감과 공기 단축도 함께 이뤄내겠다"며 "반도체특별법상의 지원책도 현장에 즉시 접목시키겠다"고 말했습니다.AI와 관련해서는 판교·부천·시흥·하남·의정부 등 AI 클러스터 거점 조성, 기후산업은 기후펀드를 통한 벤처·스타트업 육성과 경기 기후위성 2호기 발사 등을 내세웠습니다.김 지사는 '민선 7기 성과 이어달리기'도 속도를 더욱 내겠다고 했습니다.연천군 전역의 '농촌기본소득'을 위한 800억 원 투입, 연 1% 저금리로 최대 300만 원 대출을 지원하는 '극저신용대출 2.0' 개시, 미군 반환공여구역 개발을 위한 200억 원 시군 지원, 징수 인력 대폭 확충을 통한 고액·상습체납 제로화 등을 성과 계승 사례로 들었습니다.'청년사회출발자금' 프로젝트를 추진해 어려운 상황에 있는 청년이 20세가 될 때까지 일정한 규모의 자산 형성을 도와주겠다는 뜻도 밝혔습니다.도지사 재선 도전 여부와 당내 경선 후보들과 관련해서는 "아직 임기가 5개월여 남아 있고 할 일이 많이 있다"며 "공식적으로 재선에 대한 입장을 표명하지 않았기 때문에 저와 다른 후보와 비교하는 것은 적절치 않은 것 같다. 빠른 시간 내에, 적절한 타이밍에 지방선거와 관련된 입장을 표명하겠다"고 말했습니다.정부의 부동산 대책에 대해 서울시가 반대하는 데 대해서는 "서울시, 오세훈 시장 등이 부정적으로 반응하고 있는 것에 대해 옳지 않다고 생각하다"며 "전체적인 국가 차원의 부동산 문제에서 협조를 해야 하고 특정 지역에 대한 문제는 개별 사안으로 보완하고 협의하면서 풀어나가야 한다"고 답했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)