화성시, 4개 구청 체제 공식 출범…만세구청 첫 개청

최호원 기자
작성 2026.02.02 16:07 조회수
▲ 화성시 만세구청 개청

지난 1일 자로 4개 일반구 체제가 된 경기 화성시가 2일 만세구청 개청식을 했습니다.

4개 구청 가운데 가장 먼저 열린 개청식이며, 나머지 3개 구청 가운데 병점구청은 오는 5일 오전 10시, 동탄구청은 같은 날 오후 4시, 효행구청은 6일 오전 10시에 개청식을 합니다.

이날 개청한 만세구청은 우정읍·향남읍·남양읍·마도면·송산면·서신면·팔탄면·장안면·양감면·새솔동 등 관내 서부권과 남부권 3읍 6면 1동을 관할하며, 12개과 체제로 운영됩니다.

구청사는 화성종합경기타운에 마련됐습니다.

구청에서는 앞으로 ▲ 민원·지적(통합민원, 가족관계, 외국인 체류지 변경 신고, 부동산·토지 관련 민원 등) ▲ 세무(시세, 도세 부과 및 징수) ▲ 복지(통합조사관리, 차상위, 의료급여, 기초연금, 각종 복지수당, 어린이집 인허가 등) ▲ 환경(환경, 야생동물, 소음 등) ▲ 도로·교통(도로, 주차장, 불법주차, 적치물 등) 등의 업무를 담당합니다.

정명근 화성시장은 "오늘은 화성특례시 역사에 새로운 이정표를 세우는 뜻깊은 날로, 시는 그동안 지방자치 종합경쟁력 9년 연속 평가 1위, 출생아 수 3년 연속 전국 1위, GRDP를 비롯한 주요 경제지표에서도 전국 최상위를 기록 중"이라며 "시민 단 한 명도 소외되지 않도록 따뜻하고 풍요로운 화성시를 만들어 가겠다"고 말했습니다.

(사진=화성시 제공, 연합뉴스)
