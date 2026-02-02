푸에르토리코 가수 배드 버니, 그래미 '올해의 앨범' 수상

▲ 그래미 올해의앨범 수상한 배드 버니

스페인어로 노래하는 푸에르토리코 출신 가수 배드 버니(Bad Bunny)가 그래미 어워즈의 최고 영예로 꼽히는 '올해의 앨범'(Album of the Year) 상을 거머쥐었습니다.1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열린 제68회 그래미 시상식에서 배드 버니의 스페인어 앨범 '데비 티라르 마스 포토스'(Debi Tirar Mas Fotos)가 올해의 앨범 수상작으로 발표됐습니다.이 앨범은 그래미에서 올해의 앨범상을 받은 최초의 전곡 스페인어 앨범으로 기록됐습니다.배드 버니는 3년 전에도 전곡 스페인어 앨범인 '운 베라노 신 티'(Un Verano Sin Ti)'로 그래미 올해의 앨범 후보에 올랐으나, 당시에는 해리 스타일스의 앨범 '해리스 하우스'(Harry's House)에 밀려 수상하지 못했었습니다.해리 스타일스는 이날(2일) 올해의 앨범 시상자로 나서 배드 버니에게 트로피를 건네며 축하의 포옹을 나눴습니다.배드 버니는 이날 시상식의 맨 마지막에 발표된 올해의 앨범 부문에서 수상하면서 미국 내 최정상급의 팝스타 저스틴 비버와 레이디 가가, 켄드릭 라마, 사브리나 카펜터 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 올해 그래미의 주인공이 됐습니다.배드 버니는 수상자로 자신의 이름이 발표되고 객석의 모든 동료들이 일어나 큰 박수를 보내는 가운데서도 수초간 그대로 자리에 앉아 눈물을 참는 듯 양쪽 눈꺼풀을 손가락으로 짚고 감격을 주체하지 못하는 모습을 보였습니다.그러다 무대에 오른 그는 스페인어로 수상 소감을 말했습니다.배드 버니는 자신의 고향인 푸에르토리코 섬의 리듬과 속어를 현대적인 레게톤에 접목한 독특한 스타일로 라틴어권을 비롯해 세계적인 인기를 끌며 슈퍼스타로 떠오른 가수입니다.올해를 포함해 그래미에 통산 16차례 후보로 지명됐고, 이전에 라틴 팝 부문에서 받은 3개 상을 더해 올해까지 그가 가져간 그래미상은 총 6개가 됐습니다.배드 버니는 이날 시상식에서 올해의 앨범 외에도 라틴 팝 앨범을 대상으로 하는 '베스트 뮤지카 어바나 앨범'(Best Musica Urbana Album) 상과 '베스트 글로벌 뮤직 퍼포먼스'(Best Global Music Performance) 상을 받아 3관왕에 올랐습니다.그는 '베스트 뮤지카 어바나 앨범' 상을 받으러 무대에 올랐을 때는 영어로 "하느님께 감사드리기 전에 이렇게 말하고 싶다"며 "ICE(이민세관단속국) 아웃"이라고 외쳐 객석의 큰 호응을 받았습니다.현재 미국 사회의 큰 쟁점인 도널드 트럼프 행정부의 이민단속 정책을 공개적으로 반대한 것입니다.배드 버니는 또 "우리는 야만인이나 동물, 외계인(alien·미국에서 불법체류자를 지칭하는 단어)이 아니라 인간이자 미국인이다"라고 거듭 강조했습니다.힙합 스타 켄드릭 라마는 시저(SZA)와 함께한 노래 '루서'(luther)로 이날 '올해의 레코드'와 '베스트 멜로딕 랩 퍼포먼스'(Best Melodic Rap Performance) 상을, 솔로 앨범 'GNX'로 '베스트 랩 앨범' 상을 받는 등 모두 5개 상을 휩쓸며 올해 그래미 최다 수상자로 등극했습니다.아울러 켄드릭 라마는 올해 받은 상까지 그래미에서 통산 27개 상을 가져가며, 종전에 제이지가 받은 25개를 뛰어넘어 그래미 역사상 '최다 수상 래퍼'로 기록됐습니다.올해의 앨범·레코드와 함께 주요 부문으로 꼽히는 '올해의 노래' 상은 싱어송라이터 빌리 아일리시의 '와일드플라워'(WILDFLOWER)에 돌아갔습니다.신인상은 영국 싱어송라이터 올리비아 딘이 받았습니다.이날 수상 결과를 보면 배드 버니와 켄드릭 라마 등 남성 팝스타들의 약진이 두드러졌습니다.올해의 앨범 등 7개 부문 후보에 오른 레이디 가가는 '베스트 팝 보컬 앨범'(Best Pop Vocal Album)과 '베스트 댄스 팝 레코딩'(Best Dance Pop Recording) 등 2개 상을 받는 데 그쳤습니다.이번 시상식에는 블랙핑크 로제가 브루노 마스와 함께한 히트곡 '아파트'(APT.)로 올해의 노래와 레코드를 포함한 3개 부문 후보에 올라 주목받았으나, 아쉽게도 수상은 불발됐습니다.넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 사운드트랙인 '골든'(Golden)은 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media) 부문 상을 받아 K팝 장르·작곡가들의 최초 그래미 수상 기록을 썼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)