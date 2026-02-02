프로야구 두산서 뛴 어빈, 다저스와 마이너 계약 체결

▲ 30일 잠실야구장에서 열린 프로야구 LG와 두산의 경기. 두산 선발 콜어빈이 역투하고 있다.

지난 시즌 프로야구 두산 베어스에서 뛴 외국인 투수 콜 어빈이 다시 미국 메이저리그(MLB) 문을 두드립니다.뉴욕 포스트 존 헤이먼 기자는 오늘 자신의 SNS를 통해 어빈이 로스앤젤레스 다저스와 마이너 계약을 체결했다고 전했습니다.어빈은 미국 애리조나주 글렌데일 캐멀백랜치에서 열리는 다저스 스프링캠프에서 도전을 시작합니다.왼팔 투수인 어빈은 2019년 필라델피아 필리스 소속으로 빅리그에 데뷔한 뒤 2024년까지 6시즌을 활약했습니다.MLB 134경기 가운데 선발로만 93경기에 출전했고, 28승 40패, 평균자책점 4.54로 나쁘지 않은 활약상을 보였습니다.이러한 화려한 경력을 앞세운 그는 지난 시즌 두산과 계약해 새로운 도전을 시작했습니다.그러나 공인구 등 KBO리그에 좀처럼 적응하지 못하는 모습을 보여 28경기 8승 12패, 평균자책점 4.48로 기대에 못 미치는 성적을 남겨 재계약에 실패했습니다.(사진=연합뉴스)