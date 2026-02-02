'틈만나면' 조인성 "예전엔 '강동의 아들', 지금은 '방이동 독거노인'" 셀프 디스

'틈만 나면,' 조인성이 특유의 예능감을 뽐낸다.



오는 3일 방송될 SBS '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 조인성, 박해준, 박정민이 강동구에서 스펙터클한 아드레날린을 선사한다.



특히 조인성은 '강동의 아들'로서 남다른 자신감을 뽐낸다. 조인성은 "예전엔 강동의 아들이었지만 지금은 방이동 독거노인이다"라며 셀프 디스로 자신을 소개하더니 "류승완 감독님도, 강풀 작가님도 다 강동구 출신"이라고 '강동 출신 유명 인사'들을 줄소환하며 동네 자랑에 나서 웃음보를 자극한다. 이에 강동구 일대를 제 집처럼 누비던 조인성은 좀처럼 버스가 오지 않자 "다른 사람한테 태워달라고 하자"라며 서슴지 않게 히치하이킹을 제안하는 등, 거침없는 행보로 '소통왕' 유재석까지 진땀 흘리게 한다는 전언이다.



그런가 하면, 이날 조인성이 유재석을 정조준한 '긁 마스터'에 등극한다고 해 흥미를 고조시킨다. 특히 조인성의 뒤집개 본능을 폭주케 한 것은 바로 '연습 메시' 유재석의 게임 실력. 유재석이 요란한 준비운동과 달리 소심한 움직임으로 게임에 참여하자, 조인성은 "재석이 형 왜 이래"라며 유재석 긁기에 시동을 건다. 유재석은 게임만 참전했다 하면 날아오는 조인성의 '긁 멘트'에 "조인성 증말(?) 뭐야"라며 아우성치고, 연신 조인성의 실수만 기다리며 타이밍을 엿봐 웃음을 자아낸다. 하지만 '긁 마스터' 조인성의 페이스를 따라잡기엔 역부족. 조인성은 절체절명의 순간이 오자 "재석이 형 이번에 빠져요. 못 믿겠어"라며 선수 교체 카드까지 꺼내 들어 유재석을 화들짝 놀라게 한다. 결국 유재석은 "나 빼지 마. 나 할 수 있어"라며 애절하게 매달려 현장을 웃음바다로 만든다는 후문이다.



과연 강동구 일대를 발칵 뒤집은 '강동의 아들' 조인성의 활약은 어떨지, 유재석과 조인성이 펼칠 환장의 티키타카는 오는 3일 화요일 밤 9시에 방송될 '틈만 나면,'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)