"성발라의 25년, 안방서 만난다"…성시경 연말 콘서트, 설 연휴 SBS 편성

SBS 뉴스
작성 2026.02.02 15:32
가수 성시경의 지난 25년 음악 인생을 집대성한 역대급 콘서트가 설을 맞아 SBS에서 최초 공개된다.

설 연휴 첫 날인 오는 14일(토) 밤 8시 30분에 방송될 예정인 SBS '설 특집 콘서트 성시경'은 2000년 10월 17일 데뷔 이후 대한민국 최고의 발라더로 자리매김한 성시경의 '음악 타임라인'을 그대로 따라가는 특별한 콘서트로, '올 매진'을 기록했던 지난해 12월 25일부터 28일까지 열린 '콘서트 성시경'의 TV판이다.

'아무것도 몰랐던 스물둘 청년' 성시경의 '믿고 듣는 성발라'가 되기까지의 과정을 한 편의 영화처럼 그려내는 '설 특집 콘서트 성시경'은 우리가 함께 귀 기울이고 설레었던 성시경의 수많은 히트곡을 통해 시청자들에게 감동과 위로의 시간을 선사할 예정이다.

제작진은 "이번 콘서트는 단순히 공연을 중계하는 것을 넘어 지난 25년간 우리와 함께 한 성시경이라는 아티스트가 걸어온 길을 함께 걷는 소중한 시간이 될 것"이라며 기대를 당부했다.

재방송 없이 오직 본 방송으로만 만날 수 있는 SBS '설 특집 콘서트 설시경'은 오는 14일 토요일 밤 8시 30분에 방송될 예정이다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
