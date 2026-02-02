지난달 5대 은행 주담대 1.4조 원 감소…1년 10개월 만에 하락

▲ 시중은행 ATM

지난달 주요 은행 주택담보대출이 1년 10개월 만에 처음으로 감소했습니다.금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 1월 말 주담대 잔액은 610조 1천245억 원으로 지난해 12월 말 611조 6천81억 원보다 1조 4천836억 원 감소했습니다.5대 은행의 월말 주담대 잔액이 전월보다 줄어든 것은 2024년 3월 이후 처음입니다.부동산 규제가 이어지고 시장금리와 더불어 대출 금리도 오르면서 주담대 잔액이 감소한 것으로 보입니다.전체 가계대출 잔액도 2개월 연속 줄었습니다.1월 말 5대 은행 가계대출 잔액은 765조 8천131억 원으로 지난해 말 767조 6천781억 원보다 1조 8천650억 원 감소했습니다.월간 5대 은행 가계대출 잔액이 2개월 이상 연속 줄어든 것은 2023년 4월 이후 2년 9개월 만에 처음입니다.신용대출은 104조 9천685억 원에서 104조 7천455억 원으로 2천230억 원 감소했습니다.역시 지난해 12월에 이어 두 달째 감소세입니다.같은 기간 5대 은행 정기예금은 939조 2천863억 원에서 936조 8천730억 원으로 2조 4천133억 원 줄었습니다.대기성 자금인 요구불예금 잔액도 674조 84억 원에서 651조 5천379억 원으로 22조 4천705억 원 감소했습니다.이는 2024년 7월 이후 1년 반 만에 최대폭 감소입니다.한 시중은행 관계자는 "통상 1월은 기업 연초 자금 집행과 설 명절 자금 수요로 수신이 줄어드는 시기로, 올해는 특히 국내 증시 상승 기대감으로 투자 예탁금이 급증하는 등 자금 이동이 늘면서 요구불예금 감소 폭이 컸다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)