이 대통령, 재경부 2차관 허장·우주항공청장 오태석 선임

이재명 대통령은 오늘(2일) 재정경제부 2차관에 허장 한국수출입은행 ESG 위원회 위원장을 임명했습니다.허 신임 차관은 국제통화기금(IMF) 상임이사와 기재부 국제경제관리관, 개발금융국장 등을 거친 정통 관료 출신입니다.강유정 청와대 대변인은 "풍부한 업무 경험과 네트워크를 토대로 국제경제를 총괄하는 2차관 업무를 수행할 적임자"라고 평가했다고 밝혔습니다.우주항공청장에는 오태석 한국과학기술기획평가원 원장이 발탁됐습니다.오 신임 청장은 과학기술정보통신부 1차관을 거쳤고, 서강대 기술경영전문대학원 부교수 등을 맡아 관련 분야를 연구해 왔습니다.강 대변인은 "과기부 차관 재임 시절 누리호 발사를 성공적으로 이끈 바 있는 만큼 과학기술 정책의 전문성을 토대로 대한민국을 항공우주 강국으로 이끌 것"이라고 설명했습니다.총리급인 국가물관리위원장에는 김좌관 부산가톨릭대 석좌교수가 임명됐습니다.부산·경남생태도시연구소 생명마당 이사장, 부산하천살리기시민운동본부 운영위원장을 역임한 김 위원장은 다양한 환경운동 경험을 갖춘 점이 인선 배경이 됐다고 강 대변인은 전했습니다.장관급인 아시아문화중심도시조성위원장으로는 '바위섬'으로 유명한 가수인 김원중 전 광주평화음악제 총감독이 이름을 올렸습니다.(사진=연합뉴스)