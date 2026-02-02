진민호, 데뷔 26년 만에 첫 콘서트…"초심 잃지 않고 좋은 음악할 것"

이미지 확대하기

가수 진민호가 단독 콘서트 '항해'로 관객들에게 잊지 못할 감동을 선사했다.진민호는 지난 31일 서울 서교동 롤링홀에서 단독 콘서트 '항해'를 개최했다. 이날 진민호는 '당신은 어때요'를 시작으로 '오래된 사람들의 이별', '마음을 두고 가요', '항해', '마음', '반만' 등을 열창하며 현장을 뜨겁게 달궜다.또한 진민호는 솔로 가수로서의 모습뿐만 아니라, 자신이 이끄는 밴드 'BLEUR(블루어)'의 곡 '지구인의 사랑은'과 '고된 하루를 보낸 그대에게'를 선보이며 반전 매력을 뽐냈다. 밴드 사운드와 어우러진 다채로운 음악은 현장을 찾은 팬들에게 깊은 울림을 전하기에 충분했다.이날 공연에는 가수 이바다가 특별 게스트로 힘을 보탰다. JTBC '싱어게인3-무명가수전'을 통해 이름을 알렸던 이바다는 선우정아의 '동거'와 자신의 대표곡 '야몽음인'을 열창하며 공연의 풍성함을 더했다.공연을 마친 진민호는 소속사를 통해 "지난해에 이어 올해도 롤링홀에서 공연하며 다시 한번 초심을 잃지 말아야겠다는 다짐을 했다. 올해도 좋은 음악과 공연으로 대중과 소통할 수 있도록 열심히 달리겠다"며 소감을 전했다.사진 : S27M 엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)