'전자발찌 1호 연예인' 근황…"13년째 백수"라더니 돌연

그룹 룰라 출신 고영욱이 자신의 SNS에 생계의 어려움을 토로해 온라인상에서 파장이 일고 있습니다.



고영욱은 최근 자신의 SNS 계정에 "정확히 13년 8개월 21일간 하릴없이 실업자로 보냈다"며 "이 사회에서 날 써줄 곳은 없고 사랑하는 개들 사료값 벌 방법은 없는 걸까"라고 적었습니다.



고영욱은 또 다른 게시글에 "누군가를 비난하기 전에 그 사람의 신발을 신고 1마일을 걸어보라"는 글귀를 남겼습니다.



이어 "교화라는 것이 사회로의 복귀를 돕기 위한 것이라면, 무조건 배척하는 분위기 속에서 나는 무엇으로 살아야 하느냐"고 적으며 답답함을 호소하기도 했습니다.



1994년 혼성그룹 룰라로 데뷔한 고영욱은 2010년 7월부터 2년여간 미성년자 3명을 상대로 여러 차례 성폭행 및 강제추행을 한 혐의로 재판에 넘겨졌고, 2013년 징역 2년 6개월 형을 선고받았습니다.



당시 신상정보 공개와 전자장치 부착 명령도 함께 선고돼 '전자발찌 1호 연예인'이라는 오명을 남기기도 했습니다.



고영욱은 2015년 출소한 뒤 2020년 인스타그램 계정과 유튜브 채널을 개설하며 복귀를 노렸지만, 신고가 이어지며 계정이 폐쇄되기도 했습니다.



