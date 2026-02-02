'60조 잠수함' 수주 책임 캐나다 국방 조달 장관, 한화오션 거제 사업장 방문

▲ 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관(왼쪽 다섯 번째)이 2일 한화오션 거제사업장을 방문해 국방부 이두희 차관(왼쪽 여섯 번째), 김희철 한화오션 대표(왼쪽 네 번째)와 함께 생산시설을 둘러보고 있다.

최대 60조 원 규모의 '캐나다 초계 잠수함 프로젝트'(CPSP) 조달 업무 최고 책임자인 스티븐 퓨어 캐나다 국방 조달 특임장관이 오늘(2일) 오전 한화오션 거제사업장을 찾았습니다.퓨어 장관은 캐나다 정부 및 기업 관계자 30여 명과 함께 한화오션 거제사업장 내 조립공장을 둘러보고 용접 로봇을 활용한 생산 자동화 설비를 살펴봤습니다.한화오션은 온타리오 조선소, 어빙 조선소 등 캐나다 주요 대형 조선소 관계자들도 이번 방문에 함께해 양국 간 조선·해양 분야 협력 의미를 강조했다고 전했습니다.퓨어 장관은 시운전 중인 장영실함에 승함해 잠수함의 우수성도 직접 확인했습니다.김희철 대표이사 등 한화오션 주요 경영진과 이두희 국방부 차관 등 정부 인사들이 직접 장영실함 안내를 맡았습니다.퓨어 장관은 잠수함 승함 후 "대단한 경험이었다. 내부 기술력이 대단했다"고 밝혔습니다.퓨어 장관은 장영실함을 승함해 본 뒤 건조 작업이 진행 중인 후속 잠수함 건조 현장도 둘러봤습니다.퓨어 장관은 한화오션의 잠수함 생산 역량과 첨단 제조 기술에 큰 관심을 보인 것으로 전해졌습니다.퓨어 장관은 캐나다의 국방 조달 정책을 총괄 조정하는 최고 책임자로 이번 프로젝트와 같은 대형 사업에서 정부를 대표해 전략적 필요성, 산업 참여, 동맹 협력 메시지 등을 대외적으로 설명하는 역할을 담당합니다.특히, 퓨어 장관은 지난해 캐나다 정부가 군사 조달 체계를 전면 개편·가속하기 위해 새로 설립한 국방투자청을 관리·감독하는 등 CPSP를 실질적으로 주도하고 있다고 한화오션은 전했습니다.이날 한화오션은 사업장 견학을 마친 퓨어 장관에게 CPSP와 관련한 캐나다 현지 기업들과의 산업 협력 방안도 설명했습니다.앞서 한화오션과 한화시스템은 현지시간 지난달 26일 CPSP 사업 수주를 위해 캐나다 철강, AI, 우주 분야 기업 5곳과 전략적 투자 및 협력을 위한 양해각서를 체결했습니다.이외에도 한화오션은 캐나다 기업과 10여 개 이상의 업무협약을 체결하는 등 캐나다 정부의 '바이 캐나디언(Buy Canadian)' 정책을 지원하고 있습니다.한화오션 김희철 대표는 "캐나다 퓨어 장관의 이번 방문은 한화오션이 제안한 CPSP 사업에 대한 현장 확인이자 점검으로 생각한다"며 "한화오션은 캐나다 해군에게 최적의 설루션을 제공할 뿐만 아니라 캐나다 산업과 동반 성장할 파트너임을 강조했다"고 말했습니다.(사진=한화오션 제공, 연합뉴스)