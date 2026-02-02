[속보] 신임 우주항공청장에 오태석 KISTEP 원장

▲ 우주항공청장 오태석

이재명 정부 신임 우주항공청장에 오태석 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장이 임명됐습니다.강유정 청와대 대변인은 오늘(2일), 이러한 임명 사실을 알리면서, "오태석 청장은 행정고시로 과학기술처에 입직한 이래 30년 간 과학기술 정책의 주요 분야를 두루 거친 정통 과학기술 행정 관료"라고 소개했습니다.그러면서, "과학정통부 제1차관 재임 시절 누리호 발사 관리 위원장으로 누리호 발사 과정을 성공적으로 이끌었고, 우주항공기술과 산업은 물론 우주항공청 조직에 대한 이해가 높다"고 평가했습니다.이어 "(오 청장이) 과학기술 정책에 대한 전문성을 바탕으로 대한민국을 우주 항공 강국으로 이끌어 갈 것"이라고 덧붙였습니다.오 청장은 전북 순창 출신으로 전주고와 서울대 경제학과를 졸업했습니다.영국 서섹스대에서 기술경영학 석사 학위를 취득했고, 35회 행정고시를 통해 공무원 생활을 시작했습니다.박근혜 정부 당시 대통령비서실 과학기술비서관실 선임행정관을 지냈고, 윤석열 정부에선 과학기술정보통신부 제1차관을 지냈습니다.(사진=연합뉴스)