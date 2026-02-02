뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

코스타리카 대선서 '30대 우파 여성' 페르난데스 승리

곽상은 기자
작성 2026.02.02 14:18 조회수
코스타리카 대선서 '30대 우파 여성' 페르난데스 승리
▲ 라우라 페르난데스 코스타리카 대통령 당선인

현지 시간 1일 치러진 중미 코스타리카 대통령선거에서 우파 여당인 국민주권당 소속 라우라 페르난데스(39세) 후보가 승리했습니다.

AFP통신에 따르면 개표율 81.24% 기준 페르난데스 후보는 48.94%를 득표해, 33.02%를 얻은 국민해방당 알바로 라모스(42세) 후보를 제치고 당선을 확정했습니다.

라모스 후보는 패배를 인정했습니다.

로드리고 차베스 대통령의 정치적 후계자로서 이번 대선에 나선 페르난데스 후보는 현 정부에서 기획경제정책부 장관을 지냈습니다.

그는 마약 밀매 관련 강력 범죄를 엄단하겠다는 공약을 내세워 유권자들의 마음을 붙잡았습니다.

페르난데스 후보는 코스타리카에서 1950년 처음 여성에게 선거권(국민투표)을 허용한 이후 두 번째 여성 국가수반이 됩니다.

앞서 2010년 라우라 친치야 전 대통령이 여성으로서 처음 대권을 거머쥐었습니다.

임기 4년의 코스타리카 새 대통령은 오는 5월 8일 취임합니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지