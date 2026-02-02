코스타리카 대선서 '30대 우파 여성' 페르난데스 승리

▲ 라우라 페르난데스 코스타리카 대통령 당선인

현지 시간 1일 치러진 중미 코스타리카 대통령선거에서 우파 여당인 국민주권당 소속 라우라 페르난데스(39세) 후보가 승리했습니다.AFP통신에 따르면 개표율 81.24% 기준 페르난데스 후보는 48.94%를 득표해, 33.02%를 얻은 국민해방당 알바로 라모스(42세) 후보를 제치고 당선을 확정했습니다.라모스 후보는 패배를 인정했습니다.로드리고 차베스 대통령의 정치적 후계자로서 이번 대선에 나선 페르난데스 후보는 현 정부에서 기획경제정책부 장관을 지냈습니다.그는 마약 밀매 관련 강력 범죄를 엄단하겠다는 공약을 내세워 유권자들의 마음을 붙잡았습니다.페르난데스 후보는 코스타리카에서 1950년 처음 여성에게 선거권(국민투표)을 허용한 이후 두 번째 여성 국가수반이 됩니다.앞서 2010년 라우라 친치야 전 대통령이 여성으로서 처음 대권을 거머쥐었습니다.임기 4년의 코스타리카 새 대통령은 오는 5월 8일 취임합니다.(사진=AP, 연합뉴스)