국민성장펀드 5년간 지방에 60조 투자…지역 첨단산업 육성

▲ 국민성장펀드 출범식

금융위원회가 국민성장펀드를 통해 향후 5년간 60조 원 이상을 비수도권에 투자하고, 정책금융기관을 통해 연간 100조 원 넘는 지방 우대금융을 공급하는 등 지역 첨단산업 육성에 속도를 냅니다.금융위원회 국민성장펀드 추진단은 오늘(2일) 서울 마포 프론트원에서 지방정부 및 정책금융기관과 함께 '전국 지방정부 대상 국민성장펀드 간담회'를 열고 이 같은 방침을 재확인했습니다.오늘 간담회에서는 지역 중심의 첨단전략산업 프로젝트 발굴 전략과 지방정부의 역할이 집중적으로 논의됐습니다.각 지방정부는 국민성장펀드 추진단에 적극적으로 사업 제안을 하고 있으며 지난달 30일 기준 비수도권 지역에서 91건, 약 70조 원 규모의 사업이 제출됐습니다.부산은 인공지능 전환· 로봇 융합 스타트업 타운 조성 사업을, 경북은 실리콘 웨이퍼 생산 증설 사업을, 전남은 국가 AI 컴퓨팅 센터· 미래차 핵심부품 생산기지 건설 등을 제안했습니다.향후 금융위와 산업은행 사무국은 투자 심의위원회와 기금운용심의회 등의 검토를 거쳐 지원 대상을 결정할 계획입니다.금융위는 국민성장펀드와 별도로 '지방 우대금융 활성화' 정책에 따라 정책금융기관을 통해 올해 240조 원 규모의 기업금융 자금을 공급하고, 이 가운데 41.7% 이상인 106조 원가량을 비수도권에 배정할 계획입니다.이는 2028년까지 정책금융의 45% 이상을 지방에 공급하겠다는 중장기 목표의 일환입니다.금융위는 오는 11~12일 이억원 위원장이 지방의 첨단산업 현장을 방문하는 '찾아가는 국민성장펀드 사업설명회'도 열고 지방 기업과의 접점을 확대할 계획입니다.(사진=연합뉴스)