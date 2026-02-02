개인정보위, '인공지능 프라이버시 민·관 정책협의회' 출범

▲ 지난해 7월 8일 서울 서초구 서울 AI 허브에서 AI 프라이버시 민·관 정책협의회 전체회의가 열리고 있다.

개인정보보호위원회는 오늘(2일) 서울 중구 은행회관 국제회의실에서 '2026 인공지능 프라이버시 민·관 정책협의회'를 출범하고 첫 전체회의를 개최했다고 밝혔습니다.개인정보위는 챗GPT 등장 이후 급변하는 개인정보 처리 환경에 대응하기 위해 인공지능의 편익과 위험성을 함께 고려한 규율 체계를 민·관이 공동으로 설계하고자 2023년 10월 민·관 정책협의회를 발족한 바 있습니다.올해 협의회는 에이전트·피지컬 AI 등 신흥 기술에 대한 전문성을 강화하고, AI 디지털 윤리와 소비자 보호 관점의 대표성을 보강해 산업계·학계·법조계·시민단체 등 모두 37명으로 구성됐습니다.정부 측 의장은 송경희 개인정보위원장이, 민간 측 공동의장은 권창환 부산회생법원 부장판사가 맡습니다.협의회는 데이터 처리기준 분과, 리스크 관리 분과, 정보주체 권리 분과 등 3개 분과로 운영됩니다.각 분과는 변화하는 기술 환경에서의 개인정보 처리 흐름과 위험 요인을 분석하고, 리스크 진단·경감 방안과 정보주체의 실효적 권리 보장 방안을 포함한 기준을 논의·마련할 예정입니다.또 개인정보위가 운영 중인 '공공 AI 전환 혁신지원 헬프데스크'를 통해 도출되는 주요 쟁점과 현안을 협의회에서 함께 논의하고, 그 결과를 지침과 안내서 등에 반영할 계획입니다.협의회 논의 결과는 국가 AI 전략위원회, AI 안전연구소 등 관계 기관과도 공유해 국가 AI 정책의 정합성과 실행력을 높일 방침입니다.권창환 공동의장은 "거대언어모델을 넘어 에이전트·피지컬 AI 시대로 전환되는 만큼, 민·관 협의회가 국민의 권익을 보호하면서도 산업 현장이 예측 가능하게 혁신할 수 있는 정책 기반을 마련하는 장이 되기를 기대한다"고 말했습니다.송경희 개인정보위원장은 "2026년은 인공지능이 일상 깊숙이 스며드는 중요한 전환점"이라며 "민·관이 함께 안전 조치를 설계하는 실천적 정책 플랫폼으로 협의회를 운영하겠다"고 밝혔습니다.(사진=개인정보보호위원회 제공, 연합뉴스)