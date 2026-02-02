개인정보위, '인공지능 프라이버시 민·관 정책협의회' 출범

▲ 지난해 7월 8일 서울 서초구 서울 AI 허브에서 AI 프라이버시 민·관 정책협의회 전체회의가 열리고 있다.
개인정보보호위원회는 오늘(2일) 서울 중구 은행회관 국제회의실에서 '2026 인공지능 프라이버시 민·관 정책협의회'를 출범하고 첫 전체회의를 개최했다고 밝혔습니다.
개인정보위는 챗GPT 등장 이후 급변하는 개인정보 처리 환경에 대응하기 위해 인공지능의 편익과 위험성을 함께 고려한 규율 체계를 민·관이 공동으로 설계하고자 2023년 10월 민·관 정책협의회를 발족한 바 있습니다.
올해 협의회는 에이전트·피지컬 AI 등 신흥 기술에 대한 전문성을 강화하고, AI 디지털 윤리와 소비자 보호 관점의 대표성을 보강해 산업계·학계·법조계·시민단체 등 모두 37명으로 구성됐습니다.
정부 측 의장은 송경희 개인정보위원장이, 민간 측 공동의장은 권창환 부산회생법원 부장판사가 맡습니다.
협의회는 데이터 처리기준 분과, 리스크 관리 분과, 정보주체 권리 분과 등 3개 분과로 운영됩니다.
각 분과는 변화하는 기술 환경에서의 개인정보 처리 흐름과 위험 요인을 분석하고, 리스크 진단·경감 방안과 정보주체의 실효적 권리 보장 방안을 포함한 기준을 논의·마련할 예정입니다.
또 개인정보위가 운영 중인 '공공 AI 전환 혁신지원 헬프데스크'를 통해 도출되는 주요 쟁점과 현안을 협의회에서 함께 논의하고, 그 결과를 지침과 안내서 등에 반영할 계획입니다.
협의회 논의 결과는 국가 AI 전략위원회, AI 안전연구소 등 관계 기관과도 공유해 국가 AI 정책의 정합성과 실행력을 높일 방침입니다.
권창환 공동의장은 "거대언어모델을 넘어 에이전트·피지컬 AI 시대로 전환되는 만큼, 민·관 협의회가 국민의 권익을 보호하면서도 산업 현장이 예측 가능하게 혁신할 수 있는 정책 기반을 마련하는 장이 되기를 기대한다"고 말했습니다.
송경희 개인정보위원장은 "2026년은 인공지능이 일상 깊숙이 스며드는 중요한 전환점"이라며 "민·관이 함께 안전 조치를 설계하는 실천적 정책 플랫폼으로 협의회를 운영하겠다"고 밝혔습니다.
