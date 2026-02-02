[자막뉴스] 공 던지던 손으로 마약을?…태국발 마약밀수 총책 잡고보니

전직 프로야구 투수가 마약밀수 조직의 해외 총책으로 활동하다 재판에 넘겨졌습니다.



부산지검 강력범죄수사부는 특정범죄가중처벌등에관한법률위반, 향정 혐의로 33살 A 씨와 30살 B 씨 등 마약밀수 조직 총책 2명을 구속기소 했다고 밝혔습니다.



검찰에 따르면 프로야구 투수였던 A 씨와 프로그램 개발자인 B 씨는 지난해 9월부터 한 달간 3차례에 걸쳐 태국에서 시가 1억 원 상당의 마약류인 케타민 1.9㎏을 국내로 몰래 들여온 혐의를 받습니다.



A 씨는 최근 태국의 한 클럽에서 필로폰을 1차례 투약하기도 했습니다.



A 씨와 B 씨는 텔레그램을 통해 운반책들에게 지시해 태국 현지에서 구입한 케타민을 국내에 밀수입한 것으로 드러났습니다.



검찰은 최근 2년간 대전, 인천, 부산 등에서 일어난 태국발 마약 밀수사건들의 비슷한 수법을 확인하고 수사를 벌였습니다.



지난해 10월 김해국제공항에서 운반책 1명이 검거된 이후 IP 추적과 가상화폐 지갑 주소 분석, 현지 파견을 통해 A 씨 등 총책 검거에 이르렀습니다.



이 과정에서 인천국제공항과 태국 수완나품 공항 화장실에서 수십 초 만에 케타민을 주고받은 접선 정황이 확인되기도 했습니다.



검찰 수사 결과 A 씨 등은 수사 기관의 추적을 피하려고 휴대전화 등 관련 증거를 모두 은닉했고, 세관 등 감시가 상대적으로 소홀한 어린 자녀를 동반한 가족 여행객을 운반책으로 노리기도 했습니다.



