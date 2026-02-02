산업부, 중견기업 R&D에 655억 투입…"지역 발전·AI 혁신 지원"

▲ 산업통상부 MI

산업통상부가 지역 균형 발전과 M.AX, 제조업의 인공지능 전환 속도를 높이기 위해 중견기업 연구개발(R&D) 지원 규모를 확대했습니다.산업부는 올해 중견기업 R&D 지원사업 예산을 지난해 548억 원 대비 20% 증액한 655억 원으로 책정했다고 밝혔습니다.특히 올해는 지역 발전에 방점을 둬 신규 과제의 60% 이상을 지역 중견기업에 지원하고, M.AX 등 AI 융합 관련 과제는 평가지표 조정을 통해 우대하기로 했습니다.우선 글로벌 전문기업 육성을 위한 '월드클래스 플러스 프로젝트 지원 사업'은 올해 신규 10개 과제 중 6개를 지역 전용 트랙으로 할당했습니다.지역 트랙의 지원 한도는 4년간 최대 50억 원으로, 자유경쟁 트랙(40억 원)보다 10억 원 더 높게 책정해 혜택을 강화했습니다.중견·중소기업이 공동으로 R&D 성과를 공유하는 '중견-중소기업 상생형 혁신도약 사업'은 신규 15개 과제 중 10개를 지역 트랙에 배정했습니다.과제당 지원 한도는 트랙 구분 없이 3년간 39억 원입니다.사업 참여를 희망하는 기업은 오는 3일부터 신청할 수 있고, 상세 내용은 산업부(www.motir.go.kr), 한국산업기술진흥원(www.kiat.or.kr), 한국중견기업연합회(www.fomek.or.kr) 누리집을 통해 확인하면 됩니다.(사진=산업통상부 제공,연합뉴스)