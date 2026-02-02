뉴스
[여담야담] 다주택자 겨냥 연일 SNS…국힘 "호통으로 잡힐 집값 아냐"

SBS 뉴스
작성 2026.02.02 15:21
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김진욱 전 더불어민주당 대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
--------------------------------------------

● 마지막 기회 경고~연일 부동산 메시지

김진욱/전 더불어민주당 대변인
야당, 다주택자 경고에 "정부 다주택자부터 매도해야" 공격…위험한 프레임
이 대통령 잇단 SNS 메시지, 반드시 부동산 문제 해결하겠다는 의지의 표현 

김근식/전 국민의힘 비전전략실장
이 대통령 연일 메시지…자신감인지 조바심인지 알 수 없어
이 대통령, 'SNS 전쟁' 대신 정책으로 성과를 보여줘야

● 이중 잣대 정면 비판      

김진욱/전 더불어민주당 대변인
세운지구는 세계유산영향평가 안 받아…태릉과 달라

김근식/전 국민의힘 비전전략실장
서울시장 선거, 부동산이 가장 뜨거운 이슈   

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
