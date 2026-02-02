[D리포트] 쿠팡에서 산 수도꼭지 터져 '물바다'…쿠팡도 판매자도 "책임 없다"

대전에 사는 길병민 씨 가족은 지난 9월 쿠팡에서 화장실에 설치할 수도꼭지, 수전을 주문했습니다.



국내 당일 배송을 보장하는 '판매자 로켓' 상품인 데다, 쿠팡 페이지에 광고도 올라와 있는 상품이었습니다.



그런데 두 달 뒤, 외출했다 돌아온 길 씨 가족은 깜짝 놀랐습니다.



설치했던 수전 손잡이 부분이 터지면서 화장실 바닥 타일이 깨지고 집안은 온통 물바다가 된 겁니다.



[길병민/제보자 : 폭포 소리처럼 '콸콸콸콸' 나오고 있던 거죠. 그래서 이게 무슨 일이냐. 천장 벽지부터 시작해서 다 갈아엎고 어디 그냥 싼 모텔방 최대한 싼 모텔 방 같은 데 들어가서 (자고).]



피해보상을 요구하는 길 씨에게 쿠팡은 자신들이 중개업자의 역할만 할 뿐, 제품 책임은 판매자에게 있다고 말했습니다.



그런데 길 씨가 판매자 정보를 찾아보니 국적은 중화인민공화국, 주소도 중국 푸젠성으로 나와 있었습니다.



중국 판매업체가 중국산 제품을 한국으로 들여와 파는, 사실상 해외 직구나 다름없는 제품이었습니다.



당일에 배송되는 '판매자 로켓' 제품이어서 국내 유통 상품처럼 소비자가 착각할 수 있지만, 실상은 달랐던 겁니다.



[길병민/제보자 : 판매자 로켓이라고 달려 있으면 중국에서 이걸 하루 만에 갖다 줄까라는 생각을 못하죠, 상식적으로. 그러면 이 제품은 한국에서 오는 건데…]



판매업체 사업장으로 적힌 경기 용인의 공유사무실까지 직접 찾아갔지만 업장으로 등록만 돼 있을 뿐, 사무실에 나오는 걸 본 적이 없다는 말만 돌아왔습니다.



[공유사무실 관계자 : 오시는 분은 거의 없긴 하세요. 비상주로 계약되어 있으신 후에. 저희도 만나 뵌 적이 없긴 해서…]



길 씨가 수차례 연락한 끝에 판매자와 문자가 닿았지만, 20만 원만 배상해줄 수 있다는 회신을 끝으로 연락이 끊겼습니다.



상품 판매자도, 중개업자인 플랫폼 사업자도 책임질 수 없다는 상황.



전문가들은 상품을 판매하는 중개업체가 판매자에 대한 정보를 더 명확히 알아볼 수 있게 표시하고, 상품에 문제가 발생했을 때 소비자 대응 방식도 자세히 알려줘야 한다고 지적합니다.



[이영애 교수/인천대 소비자학과 : 소비자 피해보상의 범위라던가, 아니면 거래 형태라던가. 이런 부분들을 명확하게 제시를 해줘서 소비자 혼란이 일어나지 않도록 하는 게…]



소비자 역시 꼼꼼히 판매자에 대해 알아보고 물건을 구매해야 하자에 따른 피해를 줄일 수 있습니다.



쿠팡 측은 SBS에 "판매자가 입점할 때 확인 절차를 거친다"면서 "중개업자로서 책임을 다하고 있다"고 밝혔습니다.



(취재 : 권민규, 영상편집 : 박나영, VJ : 이준영, 제작 : 디지털뉴스부)