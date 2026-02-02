뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

전직 프로야구 선수가 마약 밀수 총책…검찰 구속기소

홍승연 기자
작성 2026.02.02 13:24 조회수
전직 프로야구 선수가 마약 밀수 총책…검찰 구속기소
▲ 인천국제공항 내 케타민 전달 장면

전직 프로야구 선수가 태국에서 국내로 마약을 밀반입하는 조직의 해외 총책으로 활동하다 재판에 넘겨졌습니다.

부산지검 강력범죄수사부는 특정범죄 가중처벌법 위반 등 혐의로 전 프로야구 선수 33세 A 씨와 프로그램 개발자 30세 B 씨 등 조직 총책 2명을 구속기소 했다고 밝혔습니다.

이들은 지난해 9월부터 10월까지 3차례에 걸쳐 운반책을 통해 태국에서 시가 1억 원 상당의 마약류인 케타민 1.9㎏을 국내로 밀수입한 혐의를 받고 있습니다.

A 씨는 또 지난해 12월부터 올해 1월 사이 태국 한 클럽에서 필로폰을 1회 투약한 혐의도 받고 있습니다.

검찰은 최근 대전과 인천, 부산 등에서 발생한 태국발 마약 밀수 사건의 운반 방식 등에서 비슷한 점을 확인하고 전문 수사팀을 구성해 수사를 벌여왔습니다.

그 결과 총책과 관련해 "충남 사람으로 보였다", "대전 연고 프로야구단 광팬 같았다"는 운반책들의 진술을 확보하고 가상화폐 지갑 추적 등을 통해 총책 A 씨 등을 특정해 체포했습니다.

검찰 조사 결과 총책이 텔레그램 메신저를 이용해 운반책에게 마약 밀수를 지시하면, 운반책들은 공항 내 사각지대인 화장실에서 수십 초 만에 케타민을 넘겨주는 '릴레이 접선' 방식으로 마약을 전달했습니다.

또 A 씨 등은 어린 자녀와 함께 있는 승객은 세관의 감시가 소홀하다는 점을 노려 운반책에게 미성년자 자녀와 함께 외국에 간 다음 마약을 받아 한국으로 운반하라고 지시하기도 했던 것으로 드러났습니다.

검찰 관계자는 "국내 유통책 등 하선 조직도 일망타진하고 범죄 수익에 대한 철저한 환수와 공소 유지에도 전력을 기울이겠다" 고 밝혔습니다.

(사진=부산지검 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
홍승연 기자 사진
홍승연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지