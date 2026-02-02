전직 프로야구 선수가 마약 밀수 총책…검찰 구속기소

▲ 인천국제공항 내 케타민 전달 장면

전직 프로야구 선수가 태국에서 국내로 마약을 밀반입하는 조직의 해외 총책으로 활동하다 재판에 넘겨졌습니다.부산지검 강력범죄수사부는 특정범죄 가중처벌법 위반 등 혐의로 전 프로야구 선수 33세 A 씨와 프로그램 개발자 30세 B 씨 등 조직 총책 2명을 구속기소 했다고 밝혔습니다.이들은 지난해 9월부터 10월까지 3차례에 걸쳐 운반책을 통해 태국에서 시가 1억 원 상당의 마약류인 케타민 1.9㎏을 국내로 밀수입한 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 또 지난해 12월부터 올해 1월 사이 태국 한 클럽에서 필로폰을 1회 투약한 혐의도 받고 있습니다.검찰은 최근 대전과 인천, 부산 등에서 발생한 태국발 마약 밀수 사건의 운반 방식 등에서 비슷한 점을 확인하고 전문 수사팀을 구성해 수사를 벌여왔습니다.그 결과 총책과 관련해 "충남 사람으로 보였다", "대전 연고 프로야구단 광팬 같았다"는 운반책들의 진술을 확보하고 가상화폐 지갑 추적 등을 통해 총책 A 씨 등을 특정해 체포했습니다.검찰 조사 결과 총책이 텔레그램 메신저를 이용해 운반책에게 마약 밀수를 지시하면, 운반책들은 공항 내 사각지대인 화장실에서 수십 초 만에 케타민을 넘겨주는 '릴레이 접선' 방식으로 마약을 전달했습니다.또 A 씨 등은 어린 자녀와 함께 있는 승객은 세관의 감시가 소홀하다는 점을 노려 운반책에게 미성년자 자녀와 함께 외국에 간 다음 마약을 받아 한국으로 운반하라고 지시하기도 했던 것으로 드러났습니다.검찰 관계자는 "국내 유통책 등 하선 조직도 일망타진하고 범죄 수익에 대한 철저한 환수와 공소 유지에도 전력을 기울이겠다" 고 밝혔습니다.(사진=부산지검 제공, 연합뉴스)