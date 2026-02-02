인구 늘어나는 경기 남부…용인·평택·시흥에 경찰서 신설

▲ 경기남부경찰청 전경

경기 남부지역의 인구가 해마다 늘어나고 있는 가운데 경찰이 각지에 경찰서를 신설하거나 재건축하며 치안 수요에 대비할 계획입니다.오늘(2일) 경기남부경찰청에 따르면 올해부터 2029년까지 관내에 신설이 예정된 경찰서는 3곳입니다.지난해 말 기준 인구가 전년 대비 1만 5천여 명 늘어나는 등 큰 인구 증가세를 보인 평택시에는 2028년 평택북부서가 신설됩니다.인구 111만 2천여 명으로 도내에서 2번째로 많은 인구가 거주 중인 용인시에는 2029년 용인수지서가, 같은 해 시흥시에는 시흥남부서가 새로 들어섭니다.이러한 계획에 따라 준공이 마무리되면 평택시에 2곳(평택·평택북부), 용인시에 3곳(용인동부·용인서부·용인수지), 시흥시에 2곳(시흥·시흥남부)의 경찰서가 운영될 예정입니다.경찰은 경찰서 신설에 따라 기존 평택서와 시흥서의 명칭을 변경하는 방안도 고려하고 있습니다.아울러 인구가 약 100만 명을 넘어선 화성시에서도 기존 화성서부서와 화성동탄서에 이은 '제3경찰서' 신설 논의가 이어지고 있습니다.화성시의 경찰관 1인당 담당 인구는 전국 평균보다 2.5배 많은 996명으로, 화성시가 지난해 11월 경기남부청에 경찰서 추가 신설을 건의하는 등 신속한 추진을 요구하는 목소리가 잇따랐습니다.이에 경기남부청은 향후 정기 직제안을 통해 본청에 경찰서 신설을 건의할 계획입니다.이전 신축 또는 증축이 예정된 경찰서도 있습니다.내년에는 광명서 이전 신축 및 이천서 사무동 증축이, 2028년에는 평택서 이전 신축이 예정돼 있습니다.2029년에는 수원영통서가 재건축될 계획입니다.아울러 2030년에는 안산단원서 이전 신축이, 2032년에는 군포서·부천원미서 재건축 및 성남중원서 이전 신축 등이 예정돼 있습니다.같은 기간 성남, 화성, 평택, 안양, 이천, 용인, 안성, 안산, 부천, 경기광주, 김포 등에는 지구대 및 파출소 21곳이 신설 또는 증축됩니다.이 중 신설이 예정된 곳은 올해 화성서부 새솔파출소, 2028년 이천 중리지구대· 경기광주 송정지구대·김포 본동파출소 등 4곳입니다.경찰 관계자는 "관계 기관과 긴밀한 협의를 이어가며 사업 기간 내 준공될 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)