설 연휴 '떡 기도 막힘' 주의해야…연휴 기간 하루 평균 1.3명 이송

▲ 서울의 한 대형마트에 진열된 떡

이미지 확대하기

▲ 기도 폐쇄 응급처치법(하임리히법)

소방청은 오늘(2일) 설 연휴를 앞두고 떡 등 음식물로 인한 기도 막힘 사고에 각별한 주의를 당부했습니다.소방청 구급통계에 따르면 최근 5년(2021~2025년)간 떡과 음식물 등으로 인한 기도 막힘 사고로 출동한 건수는 총 1천487건으로, 이 가운데 1천196명이 병원으로 이송됐습니다.연평균 이송 환자는 239명에 달합니다.이송된 환자 중 심정지 상태는 455명(38.1%), 부상은 741명(61.9%)으로, 기도 막힘 사고가 생명과 직결될 수 있는 위험한 사고임을 보여줍니다.특히 최근 5년간 설 연휴 기간에 떡과 음식물로 인한 기도 막힘 사고로 이송된 환자는 총 31명으로, 연휴 기간 하루 평균 1.3명꼴로 발생했습니다.설 연휴 기간 이송 환자의 대부분은 60세 이상 고령층으로, 전체의 96.7%(29명)를 차지했습니다.소방청은 만일의 사고에 대비해 평소 기도 폐쇄 응급처치법인 하임리히법을 익혀두고, 기도 막힘 증상으로 호흡곤란 등이 발생할 경우 신속하게 응급처치를 시행해야 한다고 강조했습니다.하임리히법은 기도 막힘 증상을 보이는 환자를 뒤에서 감싸 안은 뒤, 명치 끝과 배꼽 사이를 주먹으로 강하게 밀어 올려 기도에 걸린 이물을 배출하는 응급처치 방법입니다.김승룡 소방청장 직무대행은 "영유아의 경우 비닐이나 장난감으로 인한 사고가 많은 반면, 떡이나 음식물로 인한 기도 막힘 사고는 고령층에서 압도적으로 많이 발생한다"며 "설 연휴 기간 급하게 음식을 먹거나 과식하지 않도록 주의하고, 어르신들이 떡 등을 드실 때는 가족들의 세심한 배려가 필요하다"고 말했습니다.(사진=소방청 제공, 연합뉴스)