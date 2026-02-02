대담한 영국 도둑들…대낮에 영업 중이던 보석상 창문 깨고 절도

▲ 대낮에 보석상 유리창 깨고 보석 훔쳐가는 도둑들

영국 런던에서 대낮에 도둑 두 명이 해머로 영업 중이던 보석 가게 창문을 깨고 귀금속을 대거 훔쳐 달아나는 사건이 발생했습니다.1일(현지시간) 영국 BBC와 텔레그래프에 따르면 전날 오전 10시 30분 런던 남서부 리치먼드 지역의 한 보석 가게를 도둑 두 명이 습격했습니다.소셜미디어(SNS)에 공유된 영상을 보면 복면을 쓴 도둑들은 가게의 유리창을 대형 해머로 부수고 뜯어낸 뒤 진열된 보석들을 파란 가방에 쓸어 담습니다.가게 안에는 직원들이 있었지만, 도둑을 저지하지는 못했습니다.진열장 건너편에 있던 직원 한 명이 작은 상자를 들고 보석을 훔쳐 가는 도둑을 막으려 시도했고, 다른 직원은 진열된 보석들을 가게 안으로 들여놓으려고 애쓰는 모습을 보이기도 했습니다.이 장면을 건너편 가게에서 보고 있는 목격자들은 충격에 빠져 "경찰에 신고해"라고 소리칩니다.도둑들은 진열된 보석들을 담은 뒤 달아났으며 현재까지 검거되지 않았습니다.런던 경찰청은 이번 사건을 중대 절도 사건으로 수사 중이며 목격자 제보를 요청했습니다.보석을 도둑맞은 가게는 가족이 운영하는 곳으로 이 지역에서 45년 이상 영업을 해 온 것으로 전해졌습니다.(사진=노먼 브레넌 엑스 캡처, 연합뉴스)