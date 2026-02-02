뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한강 이남 아파드값 또 최고치 경신…11개구 평균 '18억 원'

SBS 뉴스
작성 2026.02.02 12:32 조회수
PIP 닫기
[경제 365]

한강 이남 아파트값이 또 최고치를 갈아치웠습니다.

KB국민은행 시세 기준, 지난 1월 한강 이남 11개 구 중소형 아파트 평균 가격이 18억 269만 원을 기록했습니다.

서울 중소형 아파트가 평균 18억 원을 넘은 건 이번이 처음입니다.

서초구 방배동에 84㎡는 18억 1천만 원에 거래됐고, 강동구 명일동에서도 처음으로 20억 원을 찍었습니다.

전문가들은 '상급지 갈아타기 수요'를 주된 원인으로 보고 있습니다.

대형 대신 가격 부담이 덜하고 대출이 더 나오는 중소형으로 수요가 몰리고 있다는 겁니다.

정부가 주택담보대출 한도를 최대 6억 원으로 묶으면서 '똘똘한 한 채' 선호가 더 강해졌다는 분석입니다.

반면 한강 이북도 가격이 따라 오르고 있습니다.

중소형 평균 가격이 11억 419만 원으로 처음으로 11억 원을 넘어섰습니다.

대출 한도 6억 원이 전부 나오는 15억 원 이하 주택으로 가격이 맞춰지는 이른바 '키 맞추기' 현상도 나타나고 있습니다.

*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지