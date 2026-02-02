"통합 선택해야"…"주류 교체 시도" 공개 설전

<앵커>



민주당 최고위원회의에서 조국혁신당과의 합당 문제를 두고 공개 설전이 벌어졌습니다. 정청래 대표는 "당심, 민심만 믿고 가겠다"며 합당 추진 의사를 거듭 강조했고, 이언주 최고위원은 '반란'이라는 표현을 쓰며 "조기 합당은 민주당의 주류 교체 시도"라고 비판했습니다.



박재연 기자입니다.



이해찬 전 국무총리 영결식 이후 열린 첫 민주당 최고위원회의.



추모 기간이 끝나자 조국혁신당과의 합당 문제를 두고 날 선 공방이 오갔습니다.



정청래 대표는 통합해 선거를 치르는 것이 승리 가능성을 높인다며 합당 절차 추진 의사를 거듭 밝혔습니다.



[정청래/민주당 대표 : 저는 당 대표로서 합당에 대한 공론화의 문을 열었으니 이제 당원들께서 당의 운명을 결정해 주십시오.]



합당 추진에 반대해 왔던 이언주 최고위원은 조국혁신당에 대한 합당 제안은 당권과 대권을 향한 욕망이 표출된 결과라며 정 대표를 직격 했습니다.



[이언주/민주당 최고위원 : 조기 합당은 민주당의 주류 교체 시도이자 이재명의 민주당을 정청래, 조국의 민주당으로 전환하려는 시도….]



황명선, 강득구 최고위원도 합당 추진 반대 의사를 밝히며 가세했습니다.



[황명선/민주당 최고위원 : 소모적인 합당 논의를 멈추고 국정을 뒷받침하는 데 집중해야 합니다.]



[강득구/민주당 최고위원 : 심한 자괴감을 지금도 여전히 느끼고 있습니다. 어떠한 원칙도 지키지 못했습니다.]



문정복 최고위원은 당 대표 제안에 대한 당원들의 결정을 지켜봐야 한다며 정 대표를 엄호했습니다.



[문정복/최고위원 : 공개적인 면전에서 면박을 주고 비난하고 이렇게 하는 것이 민주당의 가치입니까? 당 대표는 개인이 아닙니다. 우리 당의 대표입니다.]



합당을 둘러싼 내홍이 커지는 가운데 민주당은 모레 최고위원회의에서 합당 관련 당원 의견 수렴 절차 등을 논의할 계획입니다.



