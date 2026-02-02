SNS로 연일 '강경 메시지'…"그만 좀" 쏘아붙인 이 대통령

<앵커>



이재명 대통령이 연일 SNS를 통해서 부동산 정책과 관련한 강경한 메시지들을 내놓고 있습니다. 오늘(2일) 오전에는 부동산 정책에 대한 야권의 비판을 겨냥해 "부동산 투기 옹호도, 종북몰이도 그만하라"고 쏘아붙였습니다.



이재명 대통령은 오늘 오전 자신의 SNS에 국민의힘 최보윤 수석대변인의 전날 논평 기사를 인용하며 "망국적 부동산 투기에 대한 옹호도, 시대착오적 종북몰이도 이제 그만하시면 어떻겠나"라고 반박했습니다.



최 수석대변인이 전날 논평에서 정부의 부동산 공급 대책을 '부동산 배급'에 비유한 것을 '종북몰이식 공세'로 표현한 것으로 풀이됩니다.



이 대통령은 또 다주택자 양도소득세 중과 유예를 연장하지 않겠다는 대통령 발언 이후 서울 강남구 개포동에 가격을 낮춘 급매물이 나왔다는 언론 기사를 SNS에 인용하기도 했습니다.



이 대통령은 앞서 주말인 그제와 어제도 SNS를 통해 부동산 정책에 대한 야권의 비판이나 언론 보도를 적극 반박했습니다.



"계곡 정비나 주가 5천 포인트 달성이 불가능해 보였지만, 총력을 다해 이뤄낸 것처럼, 그보다 더 어렵지도 않고 훨씬 더 중요한 집값 안정은 무슨 수를 써서라도 성공시킬 것"이라거나 "언론이 왜 망국적 투기 편을 드느냐"고 지적하기도 했습니다.



이 대통령은 지난 토요일부터 오늘 오전까지 모두 9건의 SNS 게시물을 올렸는데 이 가운데 6건이 부동산 정책 관련 내용이었습니다.



지난달 23일, SNS로 다주택자 양도소득세 중과 유예의 연장을 고려하지 않는다고 못 박은 뒤 강도 높은 부동산 메시지를 거듭 내놓는 모양새입니다.



야당은 청와대 비서진 3명 중 1명이 다주택자라는 주장과 함께 대통령 주변 고위 공직자들부터 실거주 1주택 외에는 모두 처분하라고 비판했습니다.



