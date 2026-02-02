뉴스
스마트도시 규제샌드박스 공고…사업당 최고 5억 원 지원

최고운 기자
작성 2026.02.02 11:40 조회수
(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)
▲ 스마트도시 규제샌드박스 공모

국토교통부가 스마트 도시 기술·서비스의 규제 완화와 해소를 지원하는 스마트 도시 규제샌드박스 실증사업을 공모합니다.

스마트 도시 규제샌드박스는 도시 문제를 해결하기 위한 주거·시설, 교통, 에너지, 환경 등 다양한 분야에 접목 가능합니다.

올해 공모는 행정, 보건·의료·복지, 기타 분야를 대상으로 진행됩니다.

그간 승인된 기술·서비스가 주로 교통과 방범·방재 분야에 집중됐던 점을 고려해 디지털 행정, 고령화, 보건복지 수요 증가 등 도시 환경 변화에 대응한다는 취지입니다.

실증사업비는 사업당 최고 5억 원이 지원됩니다.

이번 공모 분야 외에도 스마트 도시 전반과 관련해 새로운 도시 문제 해결에 기여할 수 있는 기술·서비스는 기타 분야로 신청할 수 있습니다.

국토부는 오늘(2일) 공고에 이어 오는 25일부터 다음 달 4일까지 신청을 받는데, 공모 관련 자세한 내용은 국토교통부와 국토교통과학기술진흥원, 스마트시티 종합포털 홈페이지 공고문에서 확인하면 됩니다.

(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
