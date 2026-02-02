지난해 인천 송도컨벤시아 전시장 가동률 역대 최고 59%…3단계 사업 용역 착수

▲ 송도컨벤시아

대규모 전시와 행사, 국제 회의 등 업무 공간을 갖춘 인천 송도컨벤시아의 지난해 전시장 가동률이 역대 최고인 59%로 집계됐습니다.또, 연간 방문객 수는 106만 명에 달했고, 전시·회의 개최 건수는 1천33건인 것으로 나타났습니다.지난해 송도컨벤시아를 찾은 외국인 방문객은 5만 4천 명, 국제회의 유치 건수는 196건으로, 2024년보다 각각 30%와 263% 증가했습니다.지난해 송도컨벤시아에서 개최된 각종 행사로 인한 생산 유발효과는 5천812억 원, 고용 유발효과는 6천237명으로 추산됐습니다.인천경제청은 전시장 가동률 증가에 따라 송도컨벤시아 3단계 건립 사업의 타당성을 조사하기 위한 용역에 착수할 예정입니다.총사업비 3천117억 원이 투입되는 3단계 사업은 기존 송도컨벤시아 옥외주차장 부지에 지하 1층∼지상 4층, 1만 4천㎡ 규모로 전시장 3개 홀과 판매시설을 추가로 갖추게 됩니다.2008년 개관한 송도컨벤시아는 2018년 2단계 증축 사업을 거쳐 현재 전시장 4개와 중소회의실 35개, 최대 1천800명을 수용할 수 있는 대회의실 2개를 갖추고 있습니다.(사진=인천경제자유구역청 제공, 연합뉴스)