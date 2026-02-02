AB6IX, 5년을 기다린 새 정규앨범으로 돌아온다

이미지 확대하기

'3세대 감성 맛집'이라고 불리며 본인들만의 음악세계를 구축해 온 그룹 AB6IX(에이비식스)가 다음 달 새 정규 앨범으로 전격 컴백한다.소속사 브랜뉴뮤직에 따르면 AB6IX가 오는 3월 중순 세 번째 정규앨범으로 전격 컴백한다. 이는 2021년 9월 두 번째 정규앨범 'MO' COMPLETE' 이후 5년 만이라서 더욱 음악팬들의 관심을 모으고 있다.앞서 AB6IX는 지난해 8월 25일에 발매한 미니 10집 'UPSIDE DOWN(업사이드 다운)'의 타이틀곡 'STUPID(스투핏)' 활동을 통해'3세대 감성 맛집'이라는 타이틀을 얻으며 많은 사랑을 받았던 AB6IX는 이후에도 SNS상에서 '명곡 맛집'으로 대중의 입소문을 타며 음원 차트 역주행을 기록하는 등 성과를 이어왔다.특히 데뷔 때부터 지금까지 매 앨범 멤버들이 직접 앨범 프로듀서로 참여해 수많은 명곡들을 탄생시킨 AB6IX의 이번 새 정규 앨범은 AB6IX가 걸어온 7년이라는 시간과 앞으로 나아갈 미래에 대한 이야기들을 가득 담아 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 해 줄 예정이라는 후문.한편, AB6IX의 멤버 전웅, 김동현, 박우진, 이대휘는 최근 각자 드라마, 예능, 라디오, 유튜브 등 다양한 분야에서 맹활약하며 그룹 활동의 시너지를 더하고 있어 이번 컴백에 그 어느 때보다 귀추가 주목되고 있다(SBS연예뉴스 강경윤 기자)