[현장영상] "한국식 장식으로 꾸몄어요" 하더니 기모노 등장…독일 한국차 매장에서 무슨 일이?

독일 기업이 현지에 기아자동차 대리점을 오픈하며 연 이벤트에 일본 전통 의상 '기모노'가 등장해 논란이 되고 있습니다.



서경덕 성신여대 교수는 2일 사회관계망서비스(SNS)에 이런 사실을 지적하며 "독일 거주 누리꾼의 제보를 통해 알게 됐다"고 밝혔는데요.



"이번 행사는 현지 업체의 한국 문화에 대한 이해도가 떨어져 벌어진 일이라고 볼 수 있다"고 설명했습니다.



현장영상에 담았습니다.



