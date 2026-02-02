휴머노이드가 매장 누빈다…롯데 미래형 편의점 공개

▲ 롯데이노베이트 AX 랩 3.0

롯데이노베이트가 휴머노이드 로봇과 AI 기술이 작동되는 방법을 보여주는 차세대 미래형 편의점 'AX 랩 3.0'을 공개했다고 오늘(2일) 밝혔습니다.롯데이노베이트가 코리아세븐과 손잡고 서울 본사 1층에서 선보이는 AX 랩 3.0은 휴머노이드 로봇과 AI가 매장을 관리하고 고객을 응대합니다.휴머노이드 로봇은 직원처럼 매장 곳곳을 누비며 고객에게 상품 위치를 안내하고 행사를 소개합니다.휴머노이드는 롯데이노베이트 AI 플랫폼 아이멤버와 연동돼 고객과 날씨 정보와 같은 일상적인 이야기를 나눌 수 있습니다.매장에 적용된 비전 AI 기술은 매장 내 설치된 폐쇄회로(CC)TV와 AI 시스템으로 24시간 매장을 관리합니다.또 AI 홀로그램을 도입해 소셜미디어(SNS)를 활용한 바이럴 마케팅도 가능하게 했습니다.이 밖에 대화형 키오스크, 맞춤형 광고 서비스 등 롯데이노베이트가 보유한 리테일 설루션이 도입됐습니다.(사진=롯데이노베이트 제공, 연합뉴스)