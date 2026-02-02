정동원, 입대 전 공개한 신곡 '거짓말'·'이등병의 편지' 미리 듣기

오는 23일 입대하는 가수 정동원이 새 앨범의 수록곡 '거짓말'과 '이등병의 편지'의 음원 일부를 공개했다.



정동원은 지난 1월 26일과 31일 공식 유튜브 채널을 통해 오는 5일 발매되는 리메이크 미니앨범 '소품집 Vol.2'의 수록곡 '거짓말'과 '이등병의 편지'의 미리듣기 영상을 공개했다.



공개된 영상은 과거 명곡을 리메이크하는 콘셉트에 맞춰 LP플레이어에 바늘을 올려놓는 사운드로 시작돼 아날로그 감성을 자아냈다.



이어 정동원의 따뜻하면서도 깊이 있는 보이스로 수록곡 일부가 흘러나오며 곡의 분위기를 자연스럽게 이끌었다.



곡마다 서로 다른 정서가 담기며 정동원의 폭넓은 음악적 표현력이 돋보였고, 두 곡 모두 원곡의 매력을 살리면서도 자신만의 색깔을 더해 팬들의 기대감을 한층 끌어올렸다.



특히 오는 23일 군 입대를 앞둔 정동원이 부른 '이등병의 편지'는 담담하면서도 뭉클한 감성을 전하며 팬들의 마음을 울렸다.



오는 2월 5일 발매되는 '소품집 Vol.2'는 한 시대를 대표하는 명곡들을 정동원만의 감성과 해석으로 다시 풀어내는 리메이크 프로젝트 '소품집'의 두 번째 시리즈다. 이전 시리즈의 연장선에서 더욱 깊어진 정서와 의미를 담아냈으며, 해병대 군 입대를 앞두고 잠시 공백기를 갖게 되는 정동원이 팬들을 위해 준비한 선물 같은 앨범이 될 예정이다.



한편, 정동원은 오는 2월 5일 새 미니앨범 '소품집 Vol.2'를 발매 예정이며, 군 입대 전인 2월 13일 일산 킨텍스에서 팬들과 직접 만나는 특별한 팬콘서트를 진행한 뒤 국방의 의무를 이행할 예정이다.



자료제공-쇼플레이엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)