이준석 "정부·여당 다주택자들, 5월 9일까지 집 파는지 보겠다"

▲ 개혁신당 이준석 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다.

개혁신당 이준석 대표는 '다주택자 양도소득세 중과 유예 조치'가 종료되는 오는 5월 9일까지 정부·여당 인사들이 집을 매도해야 시장이 정부 정책을 신뢰할 것이라고 말했습니다.이 대표는 오늘(2일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "더불어민주당 의원들과 정부 관계자들에게 단도직입적으로 묻겠다. 5월 9일까지 집 파실 겁니까"라며 이같이 밝혔습니다.그는 "민주당 의원 165명 중 다주택자는 25명이다. 강남 4구에 주택을 보유한 의원은 20명이며, 이 중 11명은 거주하지 않고 임대를 놓고 있다"며 "대통령실과 내각 고위직 중에도 다주택자와 고가 부동산 보유자가 적지 않은 것으로 알려져 있다"고 지적했습니다.이어 "만약 이 내부자들이 5월 9일까지 자신의 주택을 매각하지 않는다면 시장은 정책을 만든 사람들조차 이 정책의 효과를 믿지 않는다고 생각할 것"이라고 언급했습니다.2019년 문재인 정부에서 김조원 당시 민정수석이 아파트 '매각 시늉' 논란 끝에 사퇴한 일을 거론하기도 했습니다.서울 강남과 송파의 아파트를 보유하던 김 전 수석은 이 중 한 채를 매각해야 했으나, 잠실 아파트를 시세보다 2억여 원 비싸게 매물로 내놨다가 결국 철회한 채 사퇴했습니다.이 대표는 "이재명 정부에서는 이런 일이 반복되지 않도록 대통령께서 추상같은 의지를 드러내 주시길 기대한다"며 "민주당 의원들과 정부 관계자들이 매도 계약서에 도장을 찍는지, 아니면 여전히 등기권리증을 쥐고 있는지 시장은 지켜보고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)