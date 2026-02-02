노르웨이에 천무 수출 성공…'방산 외교'로 북유럽 진출 '교두보'

▲ 한화에어로스페이스, 정부-기업 '원팀'으로 노르웨이 '천무' 수출

한화에어로스페이스가 노르웨이 국방물자청(NDMA)과 천무 16문, 유도미사일, 종합군수지원 등을 포함하는 우리 돈 1조 3천억 원 규모의 공급 계약을 체결했습니다.손재일 한화에어로스페이스 대표와 그로 야레 노르웨이 NDMA 청장은 지난달 30일 노르웨이에서 열린 계약식에서 총 9억 2천2백만 달러 규모의 풀 패키지 공급을 골자로 하는 내용의 계약서에 서명했습니다.계약식에는 이재명 대통령의 전략경제협력 특사인 강훈식 대통령비서실장과 마르테 게르하르센 노르웨이 국방차관 등이 참석했습니다.당초 노르웨이 사업은 미국 록히드마틴의 하이마스(HIMAS), 유럽 KNDS의 '유로-풀스(EURO-PULS)'라는 북대서양조약기구(NATO) 주력 무기체계와의 경쟁으로 수주가 불투명했습니다.그러나 강훈식 비서실장이 지난해 10월 전략경제협력 특사 자격으로 노르웨이를 방문해 이재명 대통령의 친서를 직접 전달하고, 노르웨이 정부 관계자들과 연쇄 회동하면서 분위기가 바뀌었습니다.같은 해 11월에는 안규백 국방부 장관이 토레 온슈우스 산드빅 노르웨이 국방장관과 회담을 갖는 등 고위급 소통도 이어갔습니다.여기에 기업이 단독으로 제안하기 어려운 장기 군수지원 및 산업 협력까지 포함되면서 최종 수주로 이어졌다는 게 한화에어로스페이스의 평가입니다.강훈식 대통령 비서실장은 "K9 자주포에 이어 천무가 북극해 안보의 핵심 축인 노르웨이의 안보 강화와 국가 번영에 기여할 수 있도록 정부와 기업이 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔습니다.한화에어로스페이스는 이번 노르웨이 천무 계약을 계기로 K9 자주포에 이어 천무를 글로벌 무기체계로 육성할 계획입니다.수출 지역이 중동과 폴란드에 이어 에스토니아와 노르웨이 등 북유럽 국가로 확대되면 장비의 탁월한 성능과 경쟁력이 입증돼 수출 확대의 계기가 된다는 평가입니다.특히 노르웨이에 공급되는 천무는 극저온의 설원 환경에서도 안정적인 운용이 가능하도록 개량한 현지 맞춤형 제품으로 알려졌습니다.한화에어로스페이스는 천무를 수입한 국가 간 부품 수급과 운용 노하우를 공유할 수 있도록 '천무 운용 생태계'를 조성할 계획입니다.(사진=한화에어로스페이스 제공, 연합뉴스)