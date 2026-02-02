마른 김 가격 3년째 고공행진…한 장 150원 첫 돌파

▲ 마트에서 시민이 김을 고르고 있다.

마른 김 가격이 3년째 고공 행진하면서 역대 최고를 기록했습니다.한국농수산식품유통공사 가격정보에 따르면 마른김(중품) 평균 소매가격은 지난 1월 하순 기준 10장당 1천515원으로 집계됐습니다.1장당 150원을 넘는 가격입니다.현재 가격은 2년 전보다 거의 50% 오른 금액입니다.지난 2024년 초까지만 해도 장당 100원 수준이었는데 지난달 하순 장당 150원을 넘어선 겁니다.'국민 반찬'인 김 가격은 점진적으로 상승하다가 지난 2023년 이후 오름세가 가팔라졌습니다.연간 마른김 평균 소매가격은 2023년에 전년보다 10% 오르면서 장당 100원을 넘어섰고 2024년에는 25%나 뛰었습니다.몇 년 사이 김 가격이 크게 오르는 데는 수출 물량이 급증한 게 영향을 줬습니다.지난해 김 수출량은 전년 대비 13.7% 많은 1억 699만 속(100장)이었습니다.물량 기준 주요 수출 대상국은 일본(18.6%), 중국(17.5%), 태국(13.6%), 미국(13.3%), 러시아(9.8%), 타이완(5.1%) 순이었습니다.김 가격 상승은 수산물 물가를 끌어올리고 있습니다.지난해 12월 김 소비자물가지수는 전년 동기보다 14.9% 올라, 각각 10.5%, 10.3% 오른 조기와 고등어보다 상승폭이 더 컸습니다.해양수산부는 "김 생산량 확대, 김 제품 고부가가치화, 소비자 할인지원으로 김 수출 증가가 김 가격 상승으로 이어지지 않도록 관리하겠다"면서 "가격 동향을 면밀히 모니터해 안정화하도록 노력하겠다"라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)