이성민X배정남X김종수X김성균, 카자흐스탄 뒤흔든 '찐형제' 케미…'미우새', 최고 11.2%

SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')가 배우 이성민, 배정남, 김종수, 김성균의 현실감 넘치는 '찐형제' 케미가 돋보이는 좌충우돌 카자흐스탄 여행기로 화제를 모으고 있다.



시청률 조사 회사 닐슨코리아 집계에 따르면, 지난 1일 방송된 '미우새'의 수도권 가구 시청률은 8.9%로 동시간대 및 주말 예능 전체 1위를 기록했다. 2049 시청률 역시 2.3%로 동시간대 예능 1위를 차지했고, 분당 최고 시청률은 11.2%까지 치솟았다.



이날 방송에는 배정남이 절친한 배우 이성민, 김종수, 김성균과 함께 대자연의 나라 카자흐스탄으로 여행을 떠나는 모습이 그려져 눈길을 끌었다. 네 사람은 과거 영화 '보안관'으로 호흡을 맞추며 꾸준한 인연을 쌓아온 절친한 사이. 배정남은 "명절 때 형님들이 밥 챙겨주고 하니까. 우리가 안지가 딱 10년 됐다. 2016년에 만났다"라면서 "효도 관광 느낌으로"라며 홀로 지내는 자신을 오랜 시간 보살펴준 형들에게 감사함을 드러냈다.



네 사람은 여행을 떠나기 전부터 로밍, 환전 등 사소한 문제로 티격태격하며 형제 케미를 발산했다. 특히, 총무를 누가 맡을지 의견이 분분했다. 다수결에 따라 총무를 맡게 된 이성민은 "왜 나보고 하라는 거야. 사람을 불러놓고 돈까지 계산하라고 하면 어떡하라는 거야"라며 연신 투덜대면서도 결국 전대를 받아들이며 '츤데레' 매력을 드러냈다.



또한, 이성민은 "현지 음식만 먹는 걸로 하자"라며 멤버들의 캐리어를 기습 검사했다. 이성민은 배정남이 챙겨 온 비상식량부터 심지어 김성균이 직접 만들어온 반찬들까지 압수했다. 배정남은 물론 김성균은 "저거 싼다고 얼마나 힘들었는데"라며 불만 가득한 모습을 보였고, 이성민이 자리를 비운 사이 몰래 반찬 되찾기를 시도했다. 그러나 이성민은 더 철저하게 반찬 가방을 사수해 웃음을 자아냈다. 이후에도 특히 이성민과 배정남은 쉴 틈 없이 티격태격 형제 케미를 보였고, 이에 김종수는 "톰과 제리냐"고 해 웃음을 더했다.



카자흐스탄에 도착 후, 배정남은 누군가와 다정히 통화를 해 궁금증을 자아냈다. 이성민은 상대방의 목소리를 듣고 "정남이 지금 여자랑 통화한다"고 했다. 그러나 알고 보니 통화의 주인공은 이성민의 아내였다. "나도 전화 안 하는데 왜 네가"라며 어이없어 한 이성민은 "형수님이 서열 1위니까"라는 배정남의 말에 나지막이 "그치"라며 인정하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.



네 사람은 자연스럽게 사생활에 대한 진솔한 이야기도 나눴다. 먼저 김성균은 초등학교 5학년인 막내딸에 대해 "아직 사춘기가 안 왔다"고 했다. 이에 25세 딸을 둔 이성민은 "딸의 사춘기가 살벌하지"라고 충고해 웃음을 자아냈다. 김성균은 "우리 딸은 아직까지 제가 먼 길 가면 첫째 날, 둘째 날 열어볼 편지를 따로 챙겨준다. 어제도 짐 싸는데 툭 던지고 가더라"고 밝혔다. 이성민이 "(그렇게 좋으면) 하나 더 낳아"라고 농담하자, 배정남은 "형님 잠갔잖아요"라고 폭로해 모두를 폭소케 했다. 이에 김성균은 당황한 듯 "커밍아웃을 해도 내가 해야지"라며 웃었고, 큰형 김종수는 "지킬 건 지켜줘라"며 중재에 나섰다. 이성민은 "내가 너희 부부 금실을 잘 알잖아. 잘했다. 그렇지 않았으면 다섯째까지 생겼다"며 너스레를 떨었다.



솔로인 배정남의 연애사도 공개됐다. 배정남은 마지막 연애를 묻는 질문에 "작년 초? 잠깐. 두세 달 정도 만났나"라고 해 눈길을 끌었다. 그러면서 배정남은 7살 연하의 회사원이었다고 밝혔다. 또한 김종수가 결혼하고 싶은 생각이 있는지 묻자 배정남은 최근에 김우빈, 신민아 부부의 결혼식을 다녀왔다고 밝히며 "가고 싶더라. 남의 결혼식만 가면 항상 결혼 생각난다"고 솔직한 속마음을 밝혔다.



카자흐스탄의 전통 시장부터 전통 불가마와 마사지 등 이색적인 풍경을 보여준 이날 방송은 이성민, 배정남, 김종수, 김성균의 인간적인 매력을 가감 없이 보여줬다. 오랜 우정을 이어온 네 사람의 티격태격 '찐형제' 케미와 어딘가 어설픈 모습이 보는 재미를 더했다. 방송 말미 공개된 예고에서도 네 사람은 리얼한 케미를 발산하며 본격적인 여행을 이어가는 모습이 그려져 기대감을 높였다. 네 형제의 카자흐스탄 여행기가 이어질 '미우새'는 오는 8일 일요일 밤 9시 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)