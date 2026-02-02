밤사이 전국 곳곳 눈…서울에도 6cm 이상 '수북'

<앵커>



밤사이 전국 곳곳에 눈이 내렸습니다. 서울에도 6cm가 넘는 많은 눈이 내렸다고 하는데요. 자세한 날씨 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 캐스터?



<캐스터>



도로 곳곳이 하얀 눈으로 뒤덮였습니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면, 눈구름대가 남동쪽으로 이동하면서 서울의 눈은 모두 그쳤고 일부 충청과 남부 곳곳에 약한 눈이 내리고 있습니다.



이번 눈은 새벽 시간대 강하게 집중되면서 서울에도 6cm가 넘는 많은 눈이 내려 쌓였는데요.



앞으로 1cm 안팎의 눈이 더 내리겠고 눈은 오전 중에 대부분 그치겠습니다.



눈이 내리면서 건조특보는 해제되거나 완화된 곳들이 있는데요.



눈의 양이 충분치 않았던 동쪽 지역을 중심으로는 여전히 건조특보가 내려져 있습니다.



화재 사고 유의해 주셔야겠습니다.



하늘은 차차 맑게 드러나겠습니다.



눈이 도로에 얼어붙으면서 살얼음이 생기거나 빙판길 나타나는 곳이 있기 때문에 이동하실 때는 미끄럼 사고 각별히 유의해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 영상 1도, 대구는 4도 예상됩니다.



주 중반까지 추위 걱정은 크게 없겠습니다.



(안수진 기상캐스터)