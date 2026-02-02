뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[에디터픽] 초중고 입학 앞둔 학부모님 주목…'최대 30만 원' 지원금 나왔다

SBS 뉴스
작성 2026.02.02 10:08 조회수
PIP 닫기
학부모들에게 좀 반가운 소식입니다.

서울시교육청이 신입생 가정 부담을 덜어주기 위해서 초등학생에게는 20만 원, 중고등학생에게는 30만 원을 지원합니다.

모바일 제로페이 포인트나 교복 대금 형태로 지급이 되고요.

교복, 가방, 신발, 학용품, 도서, 안경, 전자기기 등 입학 준비에 필요한 물품을 살 수 있습니다.

요즘 교복 한 벌만 해도 30만 원 가까이하잖아요.

가방, 운동화, 학용품까지 더하면 입학 철에 100만 원 넘게 드는 집도 적지 않습니다.

그래서 이 지원금이 체감 도움이 꽤 큽니다.

그런데 자동 지급은 아니라서 반드시 신청을 해야 받을 수 있는데요.

신청 기간도 따로 있습니다.

중고등학생은 오늘부터 9일까지, 초등학생은 23일부터 27일까지 온라인 신청을 해야 합니다.

학교 확인 절차를 거쳐서 2~3월에 순차 지급되는데요.

혹시 이 기간을 놓쳤다면 3월에 2차 신청도 한 번 더 있습니다.

입학을 앞둔 가정이라면 기간 꼭 확인해 두시는 게 좋겠습니다.

(취재 : 한지연, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지