김선호, 가족 법인 탈세 의혹 부인…"고의성 NO, 폐업 절차 진행 중"

배우 김선호 측이 탈세 목적으로 가족 법인을 운영했다는 의혹에 대해 "절대 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다"고 해명했다.1일 김선호의 소속사 판타지오는 "현재 김선호는 판타지오와 개인 명의로 전속계약을 체결해 활동 중으로, 현재의 계약 관계나 활동과 관련해 법적·세무적 절차를 성실히 준수하고 있다"며 "김선호와 소속사 판타지오의 계약 및 활동과 관련해서는 어떠한 문제도 존재하지 않음을 분명히 말씀드린다"고 밝혔다.이날 한 매체는 김선호가 서울 용산구 자택 주소지로 가족이 임원으로 있는 별도 공연 기획사 법인을 만들어 운영 중인데, 해당 법인을 통해 소득을 우회했을 가능성이 있다고 의혹을 제기했다. 그러면서 이는 최근 국세청으로부터 거액의 소득세 추징 통보를 받은 같은 소속사 차은우와 비슷한 경우라 주장했다.판타지오는 보도에서 언급된 김선호의 1인 법인에 대해 "연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 것이며, 절대 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다"라고 해명하며 "다만, 판타지오로 이적하면서 실제 사업 활동은 1년 여 전부터 이루어지지 않았고 현재는 관련 법률과 절차에 따라 폐업 절차를 진행 중에 있다"고 전했다.그러면서 "당사는 앞으로도 모든 활동에 있어 관련 법과 절차를 준수하며, 배우의 활동이 불필요한 오해 없이 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.김선호는 지난달 공개된 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'에 남자주인공 주호진 역으로 출연, 작품의 글로벌 흥행과 함께 인기몰이 중이다. 현재 연극 '비밀통로'를 준비 중이다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)