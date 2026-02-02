최희서X손석구 주연 '베드포드 파크', 미 선댄스영화제 심사위원 특별상 쾌거

이미지 확대하기

배우 최희서와 손석구가 주연한 미국 영화 '베드포드 파크'가 제42회 선댄스 영화제 최상위 경쟁 부문인 미국 드라마 경쟁 부문에서 심사위원 특별상(장편데뷔상) (U.S. Dramatic Special Jury Award for Debut Feature)을 수상하는 쾌거를 거뒀다.월드 프리미어 직후 기립박수를 받으며 화려하게 데뷔를 한 영화 '베드포드 파크'는 미국 현지 시각 1월 28일, 영화제 세 번째 상영에서 무려 1,200석 규모의 에클스 극장(Eccles Theater)을 매진시키며 화제의 중심에 섰다. 이번 영화제에 출품된 90편의 독립영화들 중 배급 계약을 성사시킨 영화는 현재까지 단 4편. '베드포드 파크'의 성과가 심상치 않음을 알 수 있다.선댄스 영화제는 북미에서 열리는 세계 최대 독립영화 축제로 혁신적인 스토리텔링과 창의적인 작품을 발굴해 왔다. 특히나 미국 드라마 경쟁 부문은 신진 감독의 작가주의적 작품들이 두각을 드러내는 영화제 핵심 프로그램으로, 미국 독립영화의 흐름을 이끄는 중요한 무대로 자리 잡아 왔다.스테파니 안(Stephanie Ahn)이 연출하고, 최희서와 손석구가 주연을 맡은 영화 '베드포드 파크'는 한국계 미국인 여성 오드리(최희서)와 어릴 적 입양된, 일라이(손석구)의 사랑 이야기이다. 이민자 부모 아래서 고립감을 느끼며 정체성에 혼란을 겪던 오드리(최희서)는 어머니의 자동차 사고를 계기로 우연히 전직 레슬링 선수 일라이(손석구)를 만나게 되고, 이후 각자의 상처를 치유하며 깊은 유대 관계를 쌓아간다. 단순히 이민자의 삶에 국한하기보다 모두가 공감할 수 있는 사랑 이야기를 섬세하고 진정성 있게 풀어낸 것이 수상까지 이뤄낸 결정적 요인이었다.'베드포드 파크'는 선댄스 첫 공개부터 미국 언론들의 관심을 한 몸에 받았다. The Hollywood Reporter는 "길들여지지 않은 두 고독한 영혼의 관계를 섬세하게 그려낸 연기"라 평했고, ESPN Radio Utah는 "올해 선댄스에서 본 최고의 연기 중 하나"라며 극찬을 아끼지 않았다. 이 밖에도 "손석구는 외로움과 상처를 지닌 인물의 본질을 정확히 구현" (The Wrap), "표면을 넘어서는 깊이를 만들어낸 뛰어난 연기" (Next Best Picture) 등의 호평이 줄을 잇고 있다.특히나 오스카(Oscar) 시상식 시즌마다 영향력을 떨치며 악명 높은 비평으로 수많은 영화인을 떨게 만드는 비평가 마놀라 다기스(Manohla Dargis)는 영화의 두 인물들이 "시간이 흐르며 각자의 고립에서 조심스럽게 벗어나 일상의 삶을 사실적으로 마주하는 감정을 설득력 있게 담아낸다"고 평하기도 하였다.이 작품은 손석구의 제작사 스태넘(Stannum)이 제작에 참여했다. 선댄스 수상 소식과 함께 소니 픽처스 클래식(Sony Pictures Classics)과 전 세계 배급 계약을 마친 소식도 전했다.설립 2년 만에 장편 영화를 제작하여 큰 성과를 거둔 스태넘의 관계자는 "소니 픽처스 클래식과 전 세계 배급 계약을 성사시키며 본격적인 개봉 준비에 돌입한 만큼, 한국 개봉에는 특히나 더 많은 힘을 쏟아 많은 관객들과 소통하고 싶다."고 밝혔다.ebada@(SBS연예뉴스 김지혜 기자)