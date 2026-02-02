이 대통령, 국힘 겨냥 "부동산 투기 옹호도, 종북몰이도 그만"

이미지 확대하기

▲ 이재명 대통령 엑스 캡처

이재명 대통령은 오늘(2일) 정부의 부동산 정책에 대한 야권의 비판을 겨냥해 "망국적 부동산 투기에 대한 옹호도, 시대착오적 종북몰이도 이제 그만 하시면 어떻겠나"라고 반박했습니다.이 대통령은 오늘 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 정부의 공급대책을 비판한 국민의힘 최보윤 수석대변인의 논평이 담긴 기사를 링크하며 이같이 말했습니다.최 수석대변인은 전날 논평에서 "필요한 해법은 틀어막고 유휴 부지 끌어모으기로 버티겠다는 발상은 정부가 정해준 '부동산 배급'에 만족하라는 말과 다르지 않다"고 주장했습니다.해당 논평 중 이번 정책을 '배급'에 비유해 비난한 것은 종북몰이식 공세와 다를 바 없다는 게 이 대통령의 문제 인식으로 풀이됩니다.한편 이 대통령은 서울 강남구 개포동에 4억 원가량 호가를 낮춘 주택 급매물이 나왔다는 내용의 기사를 링크하기도 했습니다.이 대통령은 지난 주말과 휴일 이틀간 부동산 문제를 비롯해 설탕부담금 이슈와 위안부 피해자에 대한 모욕 문제 등 여러 주제를 두고 7건의 엑스 게시물을 올리는 등 'SNS 소통'을 늘려가고 있습니다.(사진=이재명 대통령 엑스 캡처, 연합뉴스)