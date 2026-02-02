[교양이를 부탁해] 젠슨 황 "TSMC 생산능력 10년간 두 배 늘 것"...그런데 그만큼의 메모리 감당할 수 있을까, 지금부터 한국이 'AI 반도체' 끝까지 지키는 법

엔비디아 젠슨황은 대만 타이베이에서 TSMC 등 반도체 공급업체들과 만찬 직후 식당 앞에서 기자들과 만나 “앞으로 10년 동안 TSMC는 생산능력을 100% 이상 증대할 것”이라며 “이는 상당한 수준의 생산량 확대”라고 말했습니다. AI 열풍이 식지 않고 있는 가운데 AI칩이 앞으로도 충분히 공급될 수 있다는 의미입니다. 하지만 최근 애플의 팀 쿡은 ‘반도체가 부족해 아이폰을 못 만들 지경이다.’라고 말했으며, 테슬라의 머스크도 ‘우리가 직접 반도체를 만들겠다.’라며 반도체 공급 부족에 대한 고충을 토로했습니다.



"반도체 중심을 극단적으로 추구한 나라가 대만이죠. 사실 반도체를 위주로 해서 사실상 그 대만 섬 자체가 어떻게 보면 규소 섬(반도체 섬)처럼 돼버렸죠. 그래서 지금까지 대만의 TSMC를 원톱으로 해서 폭스콘 같은 서버 업체들, 그다음에 뭐 다른 이런 회사들이 많이 들어와서 이 생태계를 이루고, 특히나 TSMC 자체적으로도 그렇습니다만 TSMC의 협력사들이 이루고 있는 이 생태계가 대만의 경제를 그동안 많이 먹여 살렸어요. 그래서 한국도 반도체 굉장히 중요하고요. 한국이 이미 잘하고 있는 이 산업 포트폴리오를 최대한 이끌고 가는 건 중요하다고 생각합니다." -권석준 성균관대 화학공학부 교수



"이미 미국은 칩세트(Chips Act)를 통해 520억 불의 돈을 국가가 보조금을 주겠다고 했고 EU 칩세트는 한 거의 한 50조 원 되겠네요. 일본 같은 경우는 이미 전체 자금에 10조 엔을 투자하겠다고 하고 6조 엔 정도를 이미 집행을 했죠. 근데 여기서 이제 좀 중요한 포인트는 모두 다 투자를 하는 거에 있어서 직접 보조금을 준다가 가장 큰 개념이잖아요." -김창욱 BCG 반도체 파트너



[제작진]

기획•연출: 한동훈 / 영상취재: 주용진 / 작가: 유진경 / 편집: 한지문 / 콘텐츠디자인: 최흥락 / 인턴: 백가은•이다진